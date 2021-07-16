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高雄65歲男打莫德納猝死！妻悲慟「早勸他不要打」：我怎麼辦？

▲高雄展覽館接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄展覽館15日上午接種疫苗，一名男子10小時後猝死。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市一名65歲蔡姓男子15日上午9時接種莫德納疫苗，傍晚在家中摔倒意識不清，經送醫搶救後於，院方於晚間7點11分宣告不治。死者妻子表示，丈夫平時身體狀況良好，接種疫苗當天因為下雨所以也沒工作，怎知打完疫苗就發生這樣的事情，當初知道有風險後就勸他不要打他不聽，「發生這種事我怎麼辦？」

據悉，蔡男15日早上到高雄展覽館打疫苗，下午回家脫衣服後就昏倒意識不清，經家屬撥打119後送醫，於晚間7時11分不幸死亡。蔡男的妻子表示，丈夫打完疫苗後有和她通電話，當下感覺都正常，結果他回家後，就在房間外聽到倒下的聲響，然後就趕快送往醫院。

▲▼死者妻子表示，先前就曾勸過丈夫不要接種疫苗。（圖／吳世龍翻攝）

▲死者妻子表示，先前就曾勸過丈夫不要接種疫苗。（圖／吳世龍翻攝）

蔡男的妻子透露，自己與丈夫的健康狀康都沒問題，「他平常身體好好的，是打疫苗的關係（身亡），他有跟我講說，有的人打疫苗會死掉，我說有的人會死掉那你不要打，為什麼要打？一定要打嗎？但他堅持要打。發生這個事情我怎麼辦？對啊我很難過。」

蔡男的弟弟受訪時指出，哥哥在碼頭擔任領班，早上打完莫德納疫苗以後就去上班，不過因為當天下雨，所以也沒什麼工作，不會有勞累的問題，回家昏倒以後，醫生表示哥哥在抵達醫院時已無生命跡象。至於有無慢性疾病，蔡男的弟弟僅透露，「他很討厭看病，有沒有什麼不知道，但有勸過他不要打疫苗。」

▲▼死者妻子表示，先前就曾勸過丈夫不要接種疫苗。（圖／吳世龍翻攝）

▲蔡男的弟弟指出，蔡男很討厭看病，不清楚他是否有慢性病史。（圖／吳世龍翻攝）

高雄市衛生局表示，蔡姓男子有慢性病史，15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，下午5點多在家中摔倒，經救護車緊急送醫後宣告不治，市府將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸。

衛生局強調，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

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