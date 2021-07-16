普利茲克建築獎得主操刀「浦東美術館」　12000坪上海新地標正式開放

「詩意的維度在浦東美術館的表達中尤為重要。」—— Jean Nouvel

自 2020 年以來，傲立在上海小陸家嘴尖的這一方全新潔白的建築，就不斷引來公眾的關注，如今，這座由陸家嘴集團投資、建設和運營，法國著名建築師、普利茲克獎得主 Jean Nouvel 操刀設計的浦東美術館，終於在今年 7 月 8 日正式開放。

一切以觀眾體驗為中心

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浦東美術館位處小陸家嘴濱江核心區，向北毗鄰上海國際會議中心，向西延伸至黃浦江畔，向東經由花園廣場連接東方明珠塔。建築主體佔地超過 3000 坪，共設有 13 個展廳，總建築空間面積更將近1萬2000坪。

在建築立面和地面的選材均為山東白麻大理石，通過各種打磨工藝呈現不同的質感，讓建築與周邊地景更加統一。同樣地，自美術館二樓側門延伸而出的 53 公尺長廊橋，也是為了與沿江景觀規劃銜接，直達為特別設計的陸家嘴濱江步道親水平台。

普利茲克建築獎得主操刀

2008 The Pritzker Architecture Prize Winner 建築師 Jean Nouvel 將建築看作時代的縮影。他試圖通過浦東美術館創造的一系列「呈現的排列」，為藝術陳列創造安置的空間。

Jean Nouvel 認為，這樣「詩意的維度」在浦東美術館的表達中尤為重要，建築與藝術在對話中永存，藝術與詩性在建築中不斷打磨彼此的意義。

他在這次的設計中，採用了「領地（Domain）」的概念，希望觀眾的參觀之旅始於踏入建築周邊場景的那一刻。

「我希望浦東美術館像是沉靜融合在廣闊大地上的一座雕塑，人們看過去的時候不要認為這是個獨立的建築，而是和地、景和空間搭配起來，自然而然連貫在一起。這種模糊是我刻意想要營造的，我在和黃浦江和它的周邊玩一場『互動遊戲』。」Jean Nouvel 如是說。

結合自然與人工的光源

美術館室內光的設計，採用了自然光與人工光相結合的方式。

人工光源的佈置靈感，來自現代藝術傑出代表的馬列維奇（Kazimir Malevich）的幾何線條，同時滿足照明和幾何陣列美感的體現，光線的強度還可根據不同的展覽需求做調整，提供展覽更自由的表現方式。

自然光源的營造 Jean Nouvel 則大量採用了他擅長的「框景」手法，在建築外立面準確地的開窗，讓觀眾可以從建築內部對不同視角看見室外景緻，在窗外也能透過某些角度「窺探」室內，形成室內、外互動的樂趣。

圖文來源：一起設計

（完整文章請看瘋設計）

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