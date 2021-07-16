你聽過「折射住宅」嗎？集採光、隱蔽、節能於一身的理想家屋

你聽過「折射住宅」嗎？

它是 RAD+ar 事務所針對熱帶氣候國家開創的一項住宅實驗，特色是運用具隱蔽性的設計或建材，想辦法將陽光「折射」入室內，打造兼具出採光、節能的室內空間。

近來，RAD+ar 團隊就在印尼雅加達，完成了這項前衛的實驗。

巧妙地將光線折射進屋

有鑒於熱帶氣候國家有許多狹長、但採光不佳的房屋，為了保證室內每個地方都能夠有300勒克斯（lux）的自然照明，建築團隊將大部分的牆體改成玻璃磚幕牆，使陽光可以折射到房子中心。

陽台就是天然隔熱層

東西兩側的外牆甚至整面替換成玻璃磚，同時，為避免人們在家中被東西側外立面的光直接曝曬，設計團隊也加裝了具備「散熱」功能的前、後露台，一來確保室內仍可享受到充足的日照，也不會過分受熱。

陽台就是天然隔熱層

東西兩側的外牆甚至整面替換成玻璃磚，同時，為避免人們在家中被東西側外立面的光直接曝曬，設計團隊也加裝了具備「散熱」功能的前、後露台，一來確保室內仍可享受到充足的日照，也不會過分受熱。

圖文來源：ArchDaily

（完整文章請看瘋設計）

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