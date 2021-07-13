嘉義市美術館、博物館及文化藝廊　開展不開幕全採預約制

▲嘉義市因應微解封開展不開幕、全預約制。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒再延至7月26日，同時依據文化部藝文場館微解封指引，嘉義市政府文化局表示，已關閉近二個月的藝文場館，採「開展不開幕」、「全預約制」的微解封原則，文化局轄下包括美術館、博物館及文化藝廊自7月13日起受理預約觀展。另圖書館以不入館為原則，在機車停場旁開設借書得來速窗口，14日起接受線上預約，15日起歡迎民眾定時取書。

▲嘉義市博物館外觀。（圖／嘉義市政府提供）



文化局表示，為提供每一位民眾安全的藝文環境，採行網路全預約制、單一出入口及加強展場清消。以觀展前七天、至前一天止，受理網路預約，二小時為一時段，每日開放09:00-10:50、11:00-12:50、13:00-14:50及15:00-16:50四時段，分時分流。同時依據室內空間大小，美術館及博物館上限100人，文化局三、四樓的文化藝廊各上限20人，不接受現場及團體預約。

▲嘉義市博物館內。（圖／嘉義市政府提供）



同時為避免群聚，採開展不開幕，加強透過作品QR-CODE說明，現場不提供導覽、解說及穿戴式裝置等。美術館內藝術教育區、圖書室及博物館內兒童廳則考量設計多為互動觸摸式，因此暫不開放。

▲「在你不注意的時候請跟我來—倪祥個展」展覽現場。（圖／嘉義市美術館提供）



音樂廳則僅受理表藝團體申請排演、攝影及直播使用，同時必須提出防疫計畫事先審查。而圖書館部分不入館，另在機車停車場旁設「預約取書得來速」，14日起開放線上預約，從15日開始(周一休館)每日分上、下午二時段，每時段上限20人，每人最多借閱10冊。網路預約方式請逕上各場館官網登錄。