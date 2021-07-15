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環境結盟論壇線上登場　南投主任檢察官分享國土平台辦案經驗

▲南投地檢署主任檢察官吳錦龍日前代表參加環境結盟線上論壇。（圖／資料照片）

▲南投地檢署主任檢察官吳錦龍日前代表參加環境結盟線上論壇。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

成大社會科學院（政治系）與科技治理研究中心於日前透過視訊方式，辦理「環境結盟活動」，邀請產官學研及NGO環團近60位專家參加，共同守護台灣環境；南投地檢署主任檢察官吳錦龍與會時，特地說明中部地區環境結盟的歷史發展、變遷，與在不同地檢開展的風貌，並分享在南投推動國土平台打擊犯罪的經驗及成效。

環境結盟視訊論壇於12日登場，參加者包括桃園、中彰投、台南和橋頭地檢署的檢察官，環保署、林務局、水利署河川局等公部門代表，以及成大、中華醫事科大、台南市社區大學教授，以及彰化、台南環保聯盟參加，共分為3場次。

第一場次由台南地檢署檢察官陳鋕銘主持、橋頭地檢署檢察官楊翊妘引言，楊翊妘分享其契而不捨的辦案精神，去年結合嘉義與南投地檢署，偵破近年最大宗山老鼠集團案件。

第二場次由台南高分署檢察官曾昭愷主持，吳錦龍擔任引言人；除分享國土平台辦案經驗，吳錦龍也道出檢察官輪調容易導致國土平台運作時，必須重新鏈結的問題與建議作法，同時說明環境執法成員間在第一時間蒐集證據之重要性，避免日後法院因證據不全而無法定罪、讓犯罪人逍遙法外的困境。

水利署第四河川局長李友平則說明透過與彰投、雲林地檢署的國土平台，讓河川疏濬作業近年來都沒有發生砂石盜採案件，並指出目前因垃圾焚化爐處理費大幅提高及垃圾焚化爐即將屆限，導致大量一般垃圾、事業及有害廢棄物趁夜黑風高濫倒在全國的河川區域，導致汙染河川水源的問題，他語重心長地建議環保機關必須源頭管理。

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