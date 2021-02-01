檢察官竟擔任家人辯護律師打誣告官司告人　遭罰薪俸3月

▲檢察官竟代替家人打官司，遭懲戒法院款。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

南投地檢署前檢察官王全中，2012年在職期間，竟協助家族成員打行政訴訟，以辯護人自居，遭南投地檢署發布「促請注意」。沒想到他的妹妹在2017年間與人糾紛，王全中又以辯護人身分，參與妹妹與人的誣告等3件訴訟，遭送懲戒法院議處。懲戒法院1日判處罰款，金額違任職時最後月俸三個月。

本案也是懲戒新制上路後，首件由「國民法官」全程參與審判，並作成判決之案件，在我國司法史上具有極為特殊及重要的意義。本案由3位職業法官與2位民間參審員組成合議庭共同審理，期中2位參審員分別為醫師丘彥南與人權公約聯盟執行長黃怡碧。

王全中原本在南投地方檢察署擔任檢察官，事發後已於2019年10月1日辭職。但他2012年任職期間，曾代理家族成員（包含妻、子、岳母等人）參與行政訴訟，經南投地檢署發布「促請注意」。但他仍不以為意。2017年間，王全中的妹妹與人發生糾紛而衍生誣告、傷害及偽造文書等刑事訴訟，王全中就以胞妹之辯護人、代理人身分參與3件刑事訴訟。他還在訴訟中表明檢察官身分，聲請法官迴避，且有「警詢偵查陪同」「具狀聲請交付審判」等執行律師業務之情事。南投地檢署因此將他送個案評鑑，之後檢評會決議送監察院彈劾，監察院彈劾後再將他送懲戒法院議處。

懲戒法院審理後，認為本案核心在於現職檢察官得否以辯護人之身分，參與家族成員之刑事訴訟案件？經過評議後，合議庭認為「訴訟當事人間存有對立之本質，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫用權勢或關說營私，然其『外觀上偏頗（appearance of bias)』與『外觀上不當（appearance of impropriety）』之疑慮，凡具備通常理性認知之第三人觀點，亦難釋疑。尤其被付懲戒人另有『警詢偵查陪同應訊』『具狀聲請交付審判』等逾越審判辯護之範圍，涉及『偵查中在場』及『律師強制代理』等執行律師業務之情事，其兼職參與訴訟，核與法官法第16條第5款、第18條第1項及檢察官倫理規範第5條前段等規定，並不相容。」因此懲戒法院最後判決，對王全中罰款，其數額為任職時最後月俸給總額參個月。