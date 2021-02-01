　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官竟擔任家人辯護律師打誣告官司告人　遭罰薪俸3月

▲▼ 示意圖,法律,天平,公正,公義,刑事,毒品,大麻,上癮,犯罪,制裁,走私,示意圖,法律,法條,閱讀,律師,法官,文件,合約,法槌,法庭,法院,簽名,和解（圖／123RF）

▲檢察官竟代替家人打官司，遭懲戒法院款。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

南投地檢署前檢察官王全中，2012年在職期間，竟協助家族成員打行政訴訟，以辯護人自居，遭南投地檢署發布「促請注意」。沒想到他的妹妹在2017年間與人糾紛，王全中又以辯護人身分，參與妹妹與人的誣告等3件訴訟，遭送懲戒法院議處。懲戒法院1日判處罰款，金額違任職時最後月俸三個月。

本案也是懲戒新制上路後，首件由「國民法官」全程參與審判，並作成判決之案件，在我國司法史上具有極為特殊及重要的意義。本案由3位職業法官與2位民間參審員組成合議庭共同審理，期中2位參審員分別為醫師丘彥南與人權公約聯盟執行長黃怡碧。

王全中原本在南投地方檢察署擔任檢察官，事發後已於2019年10月1日辭職。但他2012年任職期間，曾代理家族成員（包含妻、子、岳母等人）參與行政訴訟，經南投地檢署發布「促請注意」。但他仍不以為意。2017年間，王全中的妹妹與人發生糾紛而衍生誣告、傷害及偽造文書等刑事訴訟，王全中就以胞妹之辯護人、代理人身分參與3件刑事訴訟。他還在訴訟中表明檢察官身分，聲請法官迴避，且有「警詢偵查陪同」「具狀聲請交付審判」等執行律師業務之情事。南投地檢署因此將他送個案評鑑，之後檢評會決議送監察院彈劾，監察院彈劾後再將他送懲戒法院議處。

懲戒法院審理後，認為本案核心在於現職檢察官得否以辯護人之身分，參與家族成員之刑事訴訟案件？經過評議後，合議庭認為「訴訟當事人間存有對立之本質，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫用權勢或關說營私，然其『外觀上偏頗（appearance of bias)』與『外觀上不當（appearance of impropriety）』之疑慮，凡具備通常理性認知之第三人觀點，亦難釋疑。尤其被付懲戒人另有『警詢偵查陪同應訊』『具狀聲請交付審判』等逾越審判辯護之範圍，涉及『偵查中在場』及『律師強制代理』等執行律師業務之情事，其兼職參與訴訟，核與法官法第16條第5款、第18條第1項及檢察官倫理規範第5條前段等規定，並不相容。」因此懲戒法院最後判決，對王全中罰款，其數額為任職時最後月俸給總額參個月。

ET快訊
雞排妹怒曬尾牙現場照　「竟有人喪心病狂懷疑是假的」
外送正職月收9萬！單親爸曝隱形成本：根本是虛的
情侶雙載男遭水泥車狠輾亡！倖存女遭警嗆：看到大車不閃
保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會：已上鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

奪命瞬間曝！恐怖水泥車「輾斃男騎士」肇逃　行車畫面竟離奇消失

為奪經營權…富商率眾持槍包圍紡織老董！對手14年後抖真相　下場慘

檢察官竟擔任家人辯護律師打誣告官司告人　遭罰薪俸3月

護理師幫他穿褲子　洗腎阿北趁機摸乳…伸食指比噓「不要說出去」

情侶雙載…男遭水泥車狠輾奪命！倖存女遭警嗆：看到大車不閃？

快訊／5寶爸小兒子「30％燙傷」剛植皮完！目前仍在加護病房

嗆警「流氓」被拖下車亮槍！PO網取暖：這算妨害公務　警說話了

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

奪命瞬間曝！恐怖水泥車「輾斃男騎士」肇逃　行車畫面竟離奇消失

為奪經營權…富商率眾持槍包圍紡織老董！對手14年後抖真相　下場慘

檢察官竟擔任家人辯護律師打誣告官司告人　遭罰薪俸3月

護理師幫他穿褲子　洗腎阿北趁機摸乳…伸食指比噓「不要說出去」

情侶雙載…男遭水泥車狠輾奪命！倖存女遭警嗆：看到大車不閃？

快訊／5寶爸小兒子「30％燙傷」剛植皮完！目前仍在加護病房

嗆警「流氓」被拖下車亮槍！PO網取暖：這算妨害公務　警說話了

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

緬甸政情一次看！翁山蘇姬跌落神