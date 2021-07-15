陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

▲國民黨拚加購500萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託盛宏醫藥提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，期望蔡英文政府比照永齡基金會、台積電辦理，不過，衛福部長陳時中卻回應，這次3個團體購買的量，在總量上已足夠。對此，國民黨痛批，根本是逢藍必反，毫無為人民著想之心。

國民黨表示，民進黨始終得不到「政治惡鬥只會引發民怒」的教訓，日前民進黨團聲稱「疫苗夠了」，已經讓台灣人民一頭霧水、憤恨難平，請問民進黨，足夠的疫苗在哪裡？

國民黨不解，執政黨不知道苦民所苦，無法體會國人的需求與憂慮，卻企圖牽扯國民黨主席選舉來轉移焦點，根本是逢國民黨必反，毫無為人民著想之心。

國民黨強調，國際間沒有一個政府採購疫苗效率這麼差，且5月28日衛福部公佈的通知，早就開放企業與地方政府可申請採購疫苗，民進黨團卻召開記者會聲稱地方政府沒有權限購買，就是民進黨阻擋疫苗採購的鐵證。

國民黨主席江啟臣也表示，衛福部長陳時中每天看接種統計，應知道台灣目前只有16.79%的人接種過，遠落後於歐美、澳洲、日本、南韓、港澳、新加坡與馬來西雅，甚至還低於全球平均25.61%。

江啟臣指出，陳時中也一定清楚，台灣完整接種完兩劑的人口比例，更只有讓人汗顏的0.36%，遠遠落後全球平均12.42%，別說上述各國，連阿富汗、伊朗、印尼、寮國、泰國、菲律賓都比我們高。

他強調，疫苗已經是戰略物資，過去我國曾經錯估情勢，造成萬人染疫，超過700位國人的死亡，接種意願登記剛上線，就湧入數百萬人搶填，更證明民眾對疫苗需求的迫切，這時候，陳部長還擔心我們買太多？