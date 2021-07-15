快訊／第二例！高雄男早上打莫德納　晚上倒地送醫亡

▲高雄一名男子接種莫德納疫苗後死亡。圖為示意圖，與本文無關。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖、許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市一名65歲蔡姓男子15日上午9時接種莫德納疫苗，卻在下午5時回家後因身體不適倒地，經家屬打給119求救後送往阮綜合醫院，不治死亡。蔡妻表示，先生身體無外傷，但疑有心臟病史。

據悉，蔡男15日早上到高雄展覽館打疫苗，下午回家脫衣服後就昏倒意識不清，經家屬撥打119後送醫，於晚間7時11分不幸死亡。蔡男的妻子表示，先生平常很少會看醫生，但爬樓梯會喘，懷疑有心臟病史。

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