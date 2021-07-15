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LINE瘋傳「聯合國停用AZ」　調查局查到他…網搜後散布假消息

▲▼LINE傳聯合國暫停使用AZ疫苗。（圖／調查局提供）

▲沈姓男子網搜相關資訊後，在LINE散步傳聯合國暫停使用AZ疫苗訊息遭移送法辦。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

沈姓男子自行在網路上蒐集資訊後，在LINE上散布歐美國家民眾施打新冠肺炎AZ疫苗施打後死亡訊息，聯合國已暫停使用，調查局認為這項不實消息，可能對誤導民眾引發恐慌，溯源查到沈男身分後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送士林地檢署偵辦。

調查局發布新聞稿指出，LINE謠傳「AZ疫苗在歐美國家有施打過後7天之內死亡！聯合國已公佈暫停使用！許多國家都不敢使用！都被退貨！引進台灣也沒有人敢打！」調查局查證聯合國並沒有發布停用AZ的訊息，溯源查出沈姓男子，沈男遭約談到案表示，訊息內容是自行蒐集的AZ網路資訊，經編撰後發佈到LINE群組，調查局認為他散布疫情相關謠言，移送法辦。

▲▼LINE傳重製的台中東區家庭群聚關係圖。（圖／調查局提供）

▲LINE群組轉傳的1分台中市東區家庭群聚關係圖，經查是民眾崇智謠傳的確診資訊。（圖／調查局提供）

另外，LINE群組近日也出現重製的「台中市東區家庭群聚關係圖」，並謠傳「這個家族十多個人都住大里哦！已經有六個確診的人了要小心」及「紅色圈圈裏的都同住大里」等不實訊息，但調查局向台中市衛生局查證，多數確診者不住在大里區，溯源查出訊息來自台中李姓男子及陳姓女子，將2人約談到案後移送台中地檢署偵辦。

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