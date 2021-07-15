拚下週微解封！高雄3廟宇1教會提防疫計畫申請中

▲高雄五甲龍成宮 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者洪靖宜／高雄報導

因應疫情趨穩全台13日起微解封，廟宇等可提防疫計畫經核准後開放民眾入內，高雄市民政局表示，截至15日中午，高雄市已有3廟、1教會提出申請，最快下周可拚微解封。

高雄市民政局表示，高雄市登記廟宇近1500家、教會約80家，到15日中午為止，區公所收到4件防疫計畫申請，包含旗山天后宮、鳳山區龍成宮、新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂、以及三民區慈天宮，向市府提出防疫計畫申請微解封。

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▲高雄市府針對宗教場所防疫措施 。（圖／高雄市府提供）

民政局指出，提出申請的4處宗教場所，均進入審查階段，何時可完成審查，須視送件流程或是否補件等進度而定。已於12日提出申請的五甲龍成宮，總幹事王水福說，首先不開放廟宇就沒有收入，這是一個大問題，另外，不少信徒致電希望廟宇能夠開放，由於廟方原本已將神尊請到廟前廣場，並搭設帳篷供信徒參拜，但因天氣高溫炎熱，還是不少香客希望能入內參拜。

總幹事王水福表示，龍成宮因廟內空間寬廣，1至3樓每層各500坪，可比防疫規定每人至少3坪更大，空間相當夠，並且落實量體溫、噴酒精、實聯制及戴口罩等防疫規定，會做好防疫措施。

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