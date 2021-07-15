疫情期間「姪子」問暖還要送澎湖海鮮　下秒借錢真相他直呼可惡

▲遇上假姪兒真詐騙，所幸警方及時攔下 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區一名七旬陳姓老翁接到孝順的「假姪子」來電，一陣噓寒問暖後還說要拿澎湖海產給他，誰知海產還沒到手，假姪子卻藉著「疫情期間公司周轉不靈」的名義，先跟他借31萬元，所幸老翁在銀行前要匯款之際巧遇警方，及時戳破一場騙局，保住老本。

▲假姪兒半路認親噓寒問暖送海產，行真詐騙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名72歲的陳姓老翁告訴警方，13日接獲一名男子自稱是姪子的來電，還熱情地稱呼老翁「舅舅！」，在電話中噓寒問暖，還關心他防疫期間家中食物是否充足，更稱要帶澎湖的海產孝敬他，最後還加了陳姓老翁的LINE，讓他十分高興能跟久未見面的姪子重新連繫上。

不料海產還沒拿到，假姪子又打電話來，謊稱因為疫情期間，公司突然周轉不靈，想跟他借31萬5千元，並傳了匯款帳戶，陳姓老翁擔心姪子公司受疫情影響恐有倒閉危機，便立刻到銀行準備匯款，正準備匯款時，遇見在巡簽ATM的警方，見老翁神色有異，一問之下發現不對勁，立即替老翁向銀行查詢該電話號碼，結果竟發現該門號已被通報3次警示電話，陳姓老翁才驚覺是「遇上假姪子」。

陳姓老翁表示感謝警方及時查證及阻止，直說：「詐騙集團真的太可惡」，利用親情欺騙老人家感情，好險有警方幫忙，才保住30幾萬的養老本。

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