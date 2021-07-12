瞄準微解封！　台中日租套房泰女賣淫集團祭優惠攬客

記者李忠憲／台中報導

全國三級警戒，但卻難斷人與人連結念頭！楊姓男子組賣淫集團，承租日租套房容留泰籍女子賣淫牟利，還祭出全套少20分鐘省400元優惠方案，等於2300元就可玩全套。警方網路巡邏得知，日前搜索逮捕楊男與3名泰籍賣淫女，依法送辦。

▲警方查獲賣淫集團承租日租套房，容留泰籍女子賣淫。（圖／民眾提供，下同）

第六警分局西屯派出所員警日前進行網路巡邏時，發現有色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客進行「人與人的連結」牟利。由於國內疫情尚未平穩，目前仍維持全國三級警戒，警方認為會成為防疫破口，主動查察。

警方經多日探訪蒐證，並申請台中地院搜索票，8日兵分多路，前往西屯區文華路與逢甲路上的日租套房，當場查獲40歲楊姓男子經營的賣淫集團，以及3名泰國籍女性性工作者，並查扣潤滑液、保險套及工作用手機，現場未發現有嫖客。

警方調查，楊男為賣淫牟利，承租便宜但沒有保障的日租套房，容留女子從事全套性交易工作。收費40分鐘2300元，60分鐘2700元，小姐跟業者六四分帳。警詢後，除將楊男依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦外，3名泰籍女子依違反社會秩序維護法函請裁處，並移送移民署台中專勤隊收容。

警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。

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