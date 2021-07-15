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快訊／華航接力！台灣自購55萬劑AZ疫苗15:09抵達桃園機場

▲▼美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的波音B777貨機擔任載運任務。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣自購55萬劑AZ疫苗抵達桃機。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本贈台的97萬劑AZ已於今（15日）稍早順利抵達桃機後，台灣自購的55萬劑AZ疫苗繼續接力，由華航CI834班機負責載運，從泰國曼谷出發，於15:09順利降落桃園機場，比原定時間提早約30分鐘。

由於AZ疫苗近期大量到貨，指揮中心副指揮官陳宗彥在下午疫情記者會中也表示，未來四週皆提供AZ疫苗，根據統計，目前在疫苗意願登記中選擇AZ疫苗，以及選擇兩種疫苗皆可的民眾約有320萬人，預計這些人可以打得到疫苗。

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲擴大疫苗意願登記將於今（15日）下午5點截止。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心13日開放第三輪疫苗意願登記，擴大讓18歲以上民眾全數可以上網登錄，並於今天下午5點截止，此外，第二輪預約接種收單也截止到今日下午5點，提醒符合資格的民眾盡快上網登記，如果放棄等到下一輪，就得和270萬人競爭AZ，而本次收單結算後，將於16日至18日陸續以簡訊通知。

陳宗彥表示，截至今日下午1點，第三輪意願登記共有732萬的人登記，占總人口比例 32.09%，其中18-49歲有453萬人完成意願登記，此外，第二輪預約接種已有93萬人登記，佔第二批總人數的83.81%。

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