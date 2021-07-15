LIVE／自購AZ、莫德納91萬劑抵台　蘇貞昌親赴倉儲視察到貨作業

記者陳家祥／台北報導

日本第三度捐贈的97萬劑AZ疫苗以及政府自購的55萬劑AZ疫苗、35萬劑莫德納疫苗，總計約200萬劑疫苗陸續將在15日下午運抵台灣。行政院長蘇貞昌下午3點30分也特別到桃園機場倉儲，視察貨後倉儲作業與慰勉工作人員。

據了解，日本致贈的97萬劑AZ疫苗，由日航JL809班機負責載運，預計會提早到達桃園機場。我國自購AZ疫苗，則由華航CI834執飛，自曼谷起飛，表定下午3點40分抵達桃機。

另外，還有一批自購的莫德納疫苗，則由華航CI5556貨機負責載運，目前已從盧森堡起飛，預計下午4點左右抵達桃機。

為了感謝辛苦的倉儲人員，行政院長蘇貞昌將於下午3點30分親自到桃園機場507停機坪，視察疫苗到貨後情形並慰勉工作人員。

蘇貞昌15日下午也在臉書表示，政府自購的56萬劑AZ疫苗、35萬劑莫德納疫苗，以及日本贈送的97萬劑AZ疫苗，總計188萬劑，即將在今天下午抵達台灣。

由於近來日本已三度捐贈疫苗，蘇貞昌說，這批疫苗到貨後，日本總計已經提供台灣 334 萬劑疫苗，我要代表政府再次大大感謝

隨著疫苗供應漸趨穩定，請大家速速來登記。上一輪預約收到簡訊的朋友，千萬記得在今天下午五點前完成預約。政府會繼續加快引進疫苗，也請大家踴躍登記。

▲15日陸續又有188萬劑疫苗抵台。（圖／ETtoday攝影中心）