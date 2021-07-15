　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

▲花蓮縣客家文化會館「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」開放參觀，歡迎鄉親好朋友前往欣賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣客家文化會館「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」開放參觀，歡迎鄉親好朋友前往欣賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府客家事務處6月20日至8月1日假花蓮縣客家文化會館展出「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」，因應中央流行疫情指揮中心微解封措施，自7月13日起開放民眾參觀展覽，每場次人數上限100人，與花蓮縣文化局入館規定相同，歡迎各位鄉親好朋友前往參觀。

14日到花蓮縣客家文化會館參觀之來賓有花蓮縣生命線協會理事長江躍辰、東華公共事務研究學會理事長田俊雄及東華創新研究園區專案經理傅廷暐，由花蓮縣攝影學會理事長簡麗季特別解說導覽，相談甚歡。其中對大漢技術學院校長姚國山的作品＜螢光點點＞，運用光圈原理，營造與眾不同的螢火蟲光點畫面；而黃和卿攝影師的＜家有喜事＞，則呈現手工製作、喜氣洋洋的紅粄，及長者洋溢臉上的喜悅。導覽到作品＜夢幻豐平橋＞時，簡麗季特別說明這件作品是在天氣非常寒冷的清晨四點多就到現場蹲點等待日出，多位同好一起拍攝，只有這張作品成功，所以她說攝影人必須有過人的耐心才會有好作品。

▲花蓮縣客家文化會館「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」開放參觀，歡迎鄉親好朋友前往欣賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

大漢技術學院校長姚國山的作品＜螢光點點＞，運用光圈原理，營造與眾不同的螢火蟲光點畫面另人激賞。

花蓮縣政府客家事務處處長彭偉族表示，花蓮縣攝影學會長年為推展攝影美學不餘遺力，培育出無數攝影人才。而簡麗季理事長上任後，特地在疫情期間為會員舉辦線上攝影比賽，主題包含日出、荷花等，豐富又多元。

適逢攝影學會六十週年慶，本次展出作品共28件，內容包含花蓮在地人文風景及客家風情、技藝傳承等，展出地點在花蓮縣客家文化會館（吉安鄉中正路二段60號）第一及第二展覽室，微解封期間除了於臉書粉絲專頁「花蓮愛客網」線上欣賞，更歡迎所有藝文愛好者蒞臨現場，感受花蓮縣政府客家事務處與本縣攝影學會的用心策展。來館請記得量測體溫、掃描疾管家QR code（或填寫紙本實聯制表單）、全程佩戴口罩，並保持社交距離、禁止飲食。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
快訊／指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」
今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！
北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過1
快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死
LIVE／「AZ+莫德納混打」試驗中！　指揮中心最新說明
快訊／連2天到內湖IKEA！確診足跡曝　Costco、全聯都
江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他批：為自己前途不顧地方死活
家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚
快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區
快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
新北市花66天「385人確診→清零」！　鄉民讚侯友宜太優秀：

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

阿北自我微解封外出散步體力不支癱坐路旁　疫苗接種卡助返家

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

台南學甲夜市微解封　南警防疫不鬆懈

快訊／雪隧驚傳火燒車！「拖吊故障車」冒烈焰…隧道南北暫封閉

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

阿北自我微解封外出散步體力不支癱坐路旁　疫苗接種卡助返家

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

台南學甲夜市微解封　南警防疫不鬆懈

快訊／雪隧驚傳火燒車！「拖吊故障車」冒烈焰…隧道南北暫封閉

澳洲城市發布「貓宵禁」！寵物貓須24小時關在家　最高罰1.3萬

快訊／陳時中趕赴機場　指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」

被批疫苗覆蓋率倒數、庫存一大堆　新竹縣2理由喊冤：數字早動了

宋江與《性／生活》男主撩妹穿搭術！「這牌」皮衣＋衛衣輕鬆帥翻

韓升四級「健身房音樂也限速」！SHINee、BLACKPINK歌太快禁播

台股重返萬八創歷史新高！電金傳齊揚　指數大漲188點收18034點

臉書「豪撒280億」獎勵創作者　盼鞏固社群媒體龍頭地位

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

霸林爵交鋒新洋投猛悍　運彩開盤看好樂天勝富邦

翟本喬嗆前世界冠軍「中共同路人」專破壞餐廳心血　三天後致歉了

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

議員爆民代打疫苗　徐：各縣市都有

即／雪隧驚傳火燒車！隧道南北暫時封閉

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

台南學甲夜市防疫不鬆懈

台中三越確診男　2處新足跡曝光

阿北自我微解封外出散步　體力不支癱坐路旁

桃園18歲以上市民　明天須完成意願登記

澎湖微解封開放內用　簡餐店、火鍋店通過審核

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

南警公布測照路段提醒民眾勿超速

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮群震　193線道30K邊坡樹倒落石阻路

台南安定夜市違規營業釐清責任中

更多熱門

相關新聞

快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

環南市場15日進行第三次PCR，替3個熱區約1900人做篩檢，並且開始實施攤商、從業人員持「疫苗通行證」才可入場措施。台北市副市長黃珊珊15日中午抵達環南市場，她表示，「疫苗通行證」於北農濱江、萬大和環南市場先行實施，若順利圓滿的話，會考慮未來讓台北市所有市場都做「疫苗通行證」。

明基三豐打造醫療艦隊　拓展產品線佈局海外市場

明基三豐打造醫療艦隊　拓展產品線佈局海外市場

台南5農場開放又能拍絕美無邊際水池

台南5農場開放又能拍絕美無邊際水池

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

疫苗股大反攻！高端漲停　聯亞藥飆漲21％

疫苗股大反攻！高端漲停　聯亞藥飆漲21％

關鍵字：

客家會館微解封圓入方出攝影展迎賓新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面