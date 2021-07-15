花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

▲花蓮縣客家文化會館「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」開放參觀，歡迎鄉親好朋友前往欣賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府客家事務處6月20日至8月1日假花蓮縣客家文化會館展出「圓入方出－花蓮縣攝影學會會員聯展」，因應中央流行疫情指揮中心微解封措施，自7月13日起開放民眾參觀展覽，每場次人數上限100人，與花蓮縣文化局入館規定相同，歡迎各位鄉親好朋友前往參觀。

14日到花蓮縣客家文化會館參觀之來賓有花蓮縣生命線協會理事長江躍辰、東華公共事務研究學會理事長田俊雄及東華創新研究園區專案經理傅廷暐，由花蓮縣攝影學會理事長簡麗季特別解說導覽，相談甚歡。其中對大漢技術學院校長姚國山的作品＜螢光點點＞，運用光圈原理，營造與眾不同的螢火蟲光點畫面；而黃和卿攝影師的＜家有喜事＞，則呈現手工製作、喜氣洋洋的紅粄，及長者洋溢臉上的喜悅。導覽到作品＜夢幻豐平橋＞時，簡麗季特別說明這件作品是在天氣非常寒冷的清晨四點多就到現場蹲點等待日出，多位同好一起拍攝，只有這張作品成功，所以她說攝影人必須有過人的耐心才會有好作品。

▲大漢技術學院校長姚國山的作品＜螢光點點＞，運用光圈原理，營造與眾不同的螢火蟲光點畫面另人激賞。

花蓮縣政府客家事務處處長彭偉族表示，花蓮縣攝影學會長年為推展攝影美學不餘遺力，培育出無數攝影人才。而簡麗季理事長上任後，特地在疫情期間為會員舉辦線上攝影比賽，主題包含日出、荷花等，豐富又多元。

適逢攝影學會六十週年慶，本次展出作品共28件，內容包含花蓮在地人文風景及客家風情、技藝傳承等，展出地點在花蓮縣客家文化會館（吉安鄉中正路二段60號）第一及第二展覽室，微解封期間除了於臉書粉絲專頁「花蓮愛客網」線上欣賞，更歡迎所有藝文愛好者蒞臨現場，感受花蓮縣政府客家事務處與本縣攝影學會的用心策展。來館請記得量測體溫、掃描疾管家QR code（或填寫紙本實聯制表單）、全程佩戴口罩，並保持社交距離、禁止飲食。

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