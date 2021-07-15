　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

▲環南市場第三次大規模篩檢，數位打卡系統上線。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場15日進行第三次篩檢，並試行「疫苗通行證」。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場15日進行第三次PCR，替3個熱區約1900人做篩檢，並且開始實施攤商、從業人員持「疫苗通行證」才可入場措施。台北市副市長黃珊珊15日中午抵達環南市場，她表示，「疫苗通行證」於北農濱江、萬大和環南市場先行實施，若順利圓滿的話，會考慮未來讓台北市所有市場都做「疫苗通行證」。

黃珊珊15日上午11時左右抵達環南市場視察第三次PCR情況，她於受訪時表示，非常感謝台北榮總團隊幫忙，這次並非全篩，是上次（第二次PCR）篩檢時有驗出3名陽性，所以再從3個熱區去篩檢；北榮副院長已有提及，會將檢體送回去，約下午、傍晚就可以告知結果。

▲環南市場第三次大規模篩檢，台北市副市長黃珊珊前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊前往環南市場視察。（圖／記者林敬旻攝）

而環南市場15日開始，必須持一張由悠遊卡介接中央健保系統的「疫苗通行證」才可入場。黃珊珊指出，這張卡裡面已有跟相關資料庫連線，中央也同意開啟疫苗後台給北市，所以人員只要嗶卡時，就可以驗出有無相關通行證明，目前北農萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場和環南市場先行實施。

被問到「疫苗通行證」未來能否推廣到北市所有場館或市場？黃珊珊說明，先由北農、環南等3市場試行，接下來可能有其他批發市場也採同樣標準，至於是否通到全北市，仍得視每個市場場域情況；不過疫情過後的數位轉型為必要手段，將來可能有這類需求，3市場試行若圓滿順利，考慮將來對北市所有市場推「疫苗通行證」。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場第三次大規模篩檢，台北市副市長黃珊珊前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

▼北榮運送檢體。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場第三次大規模篩檢，遠方運送檢體。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」
今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！
北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過1
快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死
LIVE／「AZ+莫德納混打」試驗中！　指揮中心最新說明
快訊／連2天到內湖IKEA！確診足跡曝　Costco、全聯都
江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他批：為自己前途不顧地方死活
家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚
快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區
快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
新北市花66天「385人確診→清零」！　鄉民讚侯友宜太優秀：

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過10小時

美國軍機30分鐘快閃松機任務曝光　屬美國特戰行動機

非六都65歲以上疫苗接種率　倒數5名都是藍營執政縣市

連續2天到內湖IKEA！北市公布1確診足跡　Costco、全聯都去過

200萬劑疫苗抵台　陳時中、蘇貞昌先後赴桃園機場迎接

江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他：只為自己前途不顧地方死活

亮紅燈別去！北市迎微解封假日人潮　陽明公園、士林官邸10景點警示上線

快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

高虹安爆羅秉成讓鴻海炸鍋　民進黨團：有疑問回去問郭台銘

國產疫苗受測者可打AZ、莫德納嗎？　王鴻薇：只有陳建仁知道

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過10小時

美國軍機30分鐘快閃松機任務曝光　屬美國特戰行動機

非六都65歲以上疫苗接種率　倒數5名都是藍營執政縣市

連續2天到內湖IKEA！北市公布1確診足跡　Costco、全聯都去過

200萬劑疫苗抵台　陳時中、蘇貞昌先後赴桃園機場迎接

江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他：只為自己前途不顧地方死活

亮紅燈別去！北市迎微解封假日人潮　陽明公園、士林官邸10景點警示上線

快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了　謝長廷吐對台恨鐵不成鋼的期許

高虹安爆羅秉成讓鴻海炸鍋　民進黨團：有疑問回去問郭台銘

國產疫苗受測者可打AZ、莫德納嗎？　王鴻薇：只有陳建仁知道

澳洲城市發布「貓宵禁」！寵物貓須24小時關在家　最高罰1.3萬

快訊／陳時中趕赴機場　指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」

被批疫苗覆蓋率倒數、庫存一大堆　新竹縣2理由喊冤：數字早動了

宋江與《性／生活》男主撩妹穿搭術！「這牌」皮衣＋衛衣輕鬆帥翻

韓升四級「健身房音樂也限速」！SHINee、BLACKPINK歌太快禁播

台股重返萬八創歷史新高！電金傳齊揚　指數大漲188點收18034點

臉書「豪撒280億」獎勵創作者　盼鞏固社群媒體龍頭地位

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

霸林爵交鋒新洋投猛悍　運彩開盤看好樂天勝富邦

翟本喬嗆前世界冠軍「中共同路人」專破壞餐廳心血　三天後致歉了

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

蔡壁如揭疫苗排序亂象　「這族群」不斷被插隊

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

726解封？衛福部提但書：出現確診個案的緊急應變措施

柯文哲穩坐2024總統位？他點「2關鍵」可拿6百萬票

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

德國議員貼文證實！大陸曾擋BNT　謝志偉：言必由「中」實在過分

林濁水10字評蔡政府疫苗政策之亂

更多熱門

相關新聞

日網友喊話唐鳳出手改善疫苗系統　政院：唐鳳會盡力協助

日網友喊話唐鳳出手改善疫苗系統　政院：唐鳳會盡力協助

政委唐鳳在數位科技領域表現亮眼，甚至揚名海外在日本也擁有高人氣，行政院長蘇貞昌更指派唐鳳代表政府出席東奧。面對日本網友期待唐鳳能發揮長才協助日本改善疫苗預約系統，政院表示，有需要由唐鳳提供相關協助，相信他也會努力達成。

明基三豐打造醫療艦隊　拓展產品線佈局海外市場

明基三豐打造醫療艦隊　拓展產品線佈局海外市場

726解封？衛福部提但書：出現確診個案的緊急應變措施

726解封？衛福部提但書：出現確診個案的緊急應變措施

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊疫苗通行證環南市場林勝東防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面