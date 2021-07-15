快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

▲環南市場15日進行第三次篩檢，並試行「疫苗通行證」。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場15日進行第三次PCR，替3個熱區約1900人做篩檢，並且開始實施攤商、從業人員持「疫苗通行證」才可入場措施。台北市副市長黃珊珊15日中午抵達環南市場，她表示，「疫苗通行證」於北農濱江、萬大和環南市場先行實施，若順利圓滿的話，會考慮未來讓台北市所有市場都做「疫苗通行證」。

黃珊珊15日上午11時左右抵達環南市場視察第三次PCR情況，她於受訪時表示，非常感謝台北榮總團隊幫忙，這次並非全篩，是上次（第二次PCR）篩檢時有驗出3名陽性，所以再從3個熱區去篩檢；北榮副院長已有提及，會將檢體送回去，約下午、傍晚就可以告知結果。

▲台北市副市長黃珊珊前往環南市場視察。（圖／記者林敬旻攝）

而環南市場15日開始，必須持一張由悠遊卡介接中央健保系統的「疫苗通行證」才可入場。黃珊珊指出，這張卡裡面已有跟相關資料庫連線，中央也同意開啟疫苗後台給北市，所以人員只要嗶卡時，就可以驗出有無相關通行證明，目前北農萬大第一果菜批發市場、濱江第二果菜批發市場和環南市場先行實施。

被問到「疫苗通行證」未來能否推廣到北市所有場館或市場？黃珊珊說明，先由北農、環南等3市場試行，接下來可能有其他批發市場也採同樣標準，至於是否通到全北市，仍得視每個市場場域情況；不過疫情過後的數位轉型為必要手段，將來可能有這類需求，3市場試行若圓滿順利，考慮將來對北市所有市場推「疫苗通行證」。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▼北榮運送檢體。（圖／記者林敬旻攝）