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投顧老闆夫婦遭擄！欠債千萬住處地下室6煞強押　喊救命女兒報案

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名P姓男子經營投顧公司，因積欠上千萬債款，14日晚間與太太出門時，張姓男子上前詢問款項如何清償，P男當場大喊救命，張男等6人將他徒手強押上車，並帶往梓官區談判，警方獲報以車追人，循線將6人逮捕，全案依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌送辦。

▲▼鼓山擄人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方獲報以車追人，在梓官區一處宮廟前逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

P姓男子經營投顧公司，委託人投資後卻沒下文，他還選擇避不見面，積欠款項超過千萬元。張姓男子受投資人委託追討積欠款項，14日晚間6點多，與5名同夥到P姓男子鼓山區裕誠路住家地下室等候，直到P姓夫妻準備出門，張姓男子上前詢問，千萬債款如何清償，P姓男子心生畏懼，當場大喊救命。

▲▼鼓山擄人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方趕抵現場，要求涉案人蹲下。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼鼓山擄人。（圖／記者許宥孺翻攝）

張姓男子等6人便將P姓夫妻強押上車，分乘2部轎車往北行駛，因P姓男子的女兒當場目睹，趕緊報警處理。警方獲報後到場蒐證，並由專案小組派員北上查緝，追查發現2部涉案車輛由鼓山一路往北到梓官地區，其中一輛車就停在梓官區中正路上，立即逮捕2名外出購物的小弟。

2名嫌犯帶同前往集結地點，在一處宮廟前查獲另外4名涉案人及P姓男子，並起獲涉案手機以及委託書等，當時張男等人正與P男商談如何清償欠款，而P男的太太因未參與投資過程，已提前被釋放在楠梓區超商前。張男表示，因受託索討款項，但是P男一直避不見面，出面只是要和對方「好好聊聊」。

▲▼鼓山擄人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方將涉案人帶回分局。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，46歲張姓男子至少接獲2名以上投資人委託，並在P姓男子抵抗過程中強押車門，造成P男手部受傷，但無大礙。全案依妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並通知委託人到案說明。

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