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社會 社會焦點 保障人權

高雄大哥為了7萬揮刀斬手足！　弟媳拿鞋狂捶罵「你畜生」

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區民揚路驚傳有人持刀揮砍，警方趕抵現場之後發現，一對兄弟吵架，哥哥拿水果刀刺傷弟弟，而爭吵原因主要是金錢糾紛，哥哥要借7萬元被弟弟拒絕，所以才發生這起砍人案件。行兇之後，家屬在門口等待救護車時，被害人的老婆情緒十分激動，用鞋子狂捶哥哥，還罵畜生，過程都被鄰居拍了下來。

▲弟弟被哥哥拿水果刀劃傷背部 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲弟弟被哥哥拿水果刀劃傷背部 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起哥哥揮刀刺弟弟的案件，發生在14日下午接近4點多左右，一名58歲的男子跟差了2歲的弟弟，因為不滿弟弟不願意借錢給他，一氣之下在門口拿水果刀砍殺，2名鄰居目擊這一切，趕緊制伏嫌犯，才沒讓事態更擴大。對面一名女鄰居也打電話報警、叫救護車，還用手機錄下他們一家人在門口等待救護車的畫面，被害人的老婆用鞋捶打哥哥，還罵：「你是畜生」。

林園分局在14日18時51分發出新聞稿表示，在大寮區民陽路有人持刀攻擊路人，分局立即派遣中庄派出所警網前往處置。現場初步了解，鄭姓兄弟因為金錢糾紛吵架，哥哥要跟向弟弟借錢遭拒，心生不滿故拿水果刀劃傷弟弟，傷者背部受傷送醫救治，無生命危險，同時強調未有攻擊路人情事，嫌疑人已帶返所釐清案情。

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