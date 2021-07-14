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陳其邁鐵腕封樓　146住戶「PCR全陰性」解隔離！她：感動到想哭

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一棟大樓日前爆發群聚感染，共有5名住戶先後染疫，高市府6月29日緊急啟動清零計畫，安排大樓146名住戶全數採檢並送往防疫旅館進行居家隔離，直至14日凌晨，所有住戶PCR採檢後均為陰性解除隔離。

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山大樓146名住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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衛生局指出，至14日凌晨，146名住戶已完成居家隔離，並確認所有住戶PCR採檢結果均為陰性後解除隔離。衛生局表示，13日大樓內部公共空間再進行環境採檢，檢驗結果均為陰性，再針對地下室、停車場、公共走道等空間清消後同步解除管制。

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（資料照／記者許宥孺翻攝）

一名男住戶在14日凌晨零點解除隔離後，趕緊回家，他回想起當初被匡列的那一刻，「就很臨時，被公司叫回來這樣子，檢驗完就載過去了」。也有住戶表示，當初被匡列隔離的時候整個很臨時，所以「衣服還放在洗衣機裡面，也就是整整放了14天，現在應該都發臭了」，回家要趕快整理。還有女住戶一早回到家，直呼：「終於看到陽光了，！感動到想哭！」

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲匡列居家隔離住戶凌晨返家。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧這起群聚事件，指標個案是一名長住於新北市的一名60多歲男子，5月底於恩主公醫院開刀住院，後回到高雄仁武由家人照料，並3度南北往返回診，當時正值恩主公醫院群聚，但卻沒被匡列採檢隔離，甚至傳染給家人造成群聚，共有16人先後染疫。

▲高雄市30日防疫會議，鳳山大樓確診時 。（圖／高雄政府提供）

▲高雄大樓僅有一部電梯，5名確診住戶分屬3、7樓 。（圖／高雄市政府提供）

仁武家庭其中2名確診者是鳳山大樓住戶，這棟大樓僅有一部電梯，60戶人家上下樓都靠它。6月29日一名3樓女住戶出現症狀，因症就醫後，疫調人員發現她與仁武確診者住同棟大樓不同樓層，她住在3樓，仁武2名確診者住在7樓，衛生局人員評估大樓風險，立刻採取清空大樓行動，與女住戶同住的2名家人採檢後也於同日確診。

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