快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

▲新北透過社區廣篩，成功揪出1228個無症狀確診者。（資料照／記者宋良義攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜昨（14）日正式宣布，自本土疫情爆發66天以來，新北首度出現「零新增確診」。侯友宜表示，「社區篩檢」扮演非常重要的關鍵角色，這段時間新北篩了18萬5千人，找到無症狀確診者共有1228人，有效阻斷隱形傳播鏈繼續傳播。

新北市14日新增2例本土個案，皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，等同沒有新增確診，侯友宜15日受訪時表示，這段時間新北市強力篩檢、精準疫調，加上設置熱區防疫中心，有效控制疫情，社區篩檢扮演一個非常重要關鍵角色，因為社區中很多隱形傳播鏈，如果不找出來，傳播速度非常快，所以我們不斷的篩檢，不斷的呼籲民眾不要怕數目高，只怕你不願出來篩。

侯友宜表示，新北這段時間篩了18萬5千人，找到無症狀確診者共有1228人，陽性率0.7%，用這個方式讓隱形傳播鏈能夠阻斷，有效地把疫情控制到像昨天零新增確診個案，顯見社區廣篩是非常有效果的。

侯友宜強調，新北市還是會不斷鼓勵大家出來篩檢，也會鼓勵企業篩檢、居家篩檢，大家一起來篩，讓隱形傳播鏈透過大家努力合作篩檢，有效阻斷社區感染鏈。