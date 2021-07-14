新北66天首見零　侯友宜感性道謝市民「繼續謙卑務實做好防疫」

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市14日新增2例本土確診個案，皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，等同今日沒有新增確診。新北市長侯友宜在防疫記者會中正式宣布，這是自本土疫情爆發66天以來，首度的零新增確診，感謝市民的犧牲與配合，以及第一線人員的辛勞。不過，侯友宜表示，病毒可能隨時反撲，會繼續戒慎恐懼、小心翼翼，謙卑、務實、努力的做好防疫工作。

自5月本土新冠肺炎疫情爆發以來，新北市確診數居高不下，為全國疫情最嚴重的熱區之一，透過社區廣篩、熱區防堵及平寧計畫等防疫作為，有效控制疫情發展。侯友宜14日宣布，新北市確診個案僅有2例，皆為居家隔離中陰轉陽個案，兩者傳播鏈皆已被控制，扣除2例居家隔離確診個案，新北市今日新增的確診數是「0」。

侯友宜特別感謝所有市民朋友的犧牲，配合廣篩及低度活動，也謝謝所有第一線夥伴的辛勞，因為大家的努力，才能讓疫情露出一線曙光，他說，新北市會繼續戒慎恐懼、謙卑務實的防疫，希望讓市民早日回到正常的生活軌道。

侯友宜說，自本土疫情爆發以來，整整兩個半月、共66天，新北市每天都有市民確診，最高來到384例，今日首次見到這樣的數據，真的非常感動。

「一天的0，不代表天天都是0；一天的確診數高，也不代表數字永遠高。」侯友宜提醒，在現階段社區感染的狀態下，如何清除社區中所有的隱形傳播鏈，是十分艱困的工作，面對病毒隨時的反撲，新北市府會繼續戒慎恐懼、小心翼翼，謙卑、務實、努力的做好防疫工作，希望能讓市民儘速安全的回到日常，也請市民繼續加油，一起穩健的撐過這波疫情的艱辛。