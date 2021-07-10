台南夜市、餐飲業者支持禁止內用　全力支持防疫政策

▲台南市長黃偉哲10日邀市府團隊、餐飲業者、夜市代表及台南市18家餐飲業職業工會理事長開會研商餐飲內用防疫指引，決議夜市、餐廳禁止內用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自7月13日起微解封，6都僅台南市有條件開放餐廳及小吃店內用，台南市長黃偉哲10日邀市府團隊、餐飲業者、夜市代表及台南市18家餐飲業職業工會理事長開會研商餐飲內用防疫指引，決議夜市、餐廳禁止內用。

參與會議的工會有：台南市職業總工會、台南市餐飲業職業工會、台南市小吃業職業工會、台南市廚師職業工會、台南市外燴服務工作人員職業工會、台南市小販職業工會、台南市中餐服務人員職業工會、台南市西餐服務人員職業工會、大台南餐飲業職業工會、大台南廚師業職業工會、大台南攤販業職業工會、大台南小吃業職業工會、台南西餐服務人員職業工會、台南市攤販職業工會、大台南市中餐服務人員職業工會。

黃偉哲市長首先感謝，疫情期間各工會能共體時艱，為台南市齊心防疫，配合各項防疫指引，讓台南維持低確診率，防疫模範，大家有目共睹。因為疫情尚未穩定，各界對「餐廳內用」決策仍有疑慮，因此邀集大家來相互交換意見，希望取得共識，共同維持業者生計與防疫安全平衡點。

大台南西餐服務人員職業工會邱逸洋理事長首先發言稱讚：「市長接地氣，能體恤商家經營困境，目前商家轉型外帶，仍可維持基本生計，若一旦開放餐廳內用，外地人潮湧入，造成防疫破口，得不償失，希望能暫緩實施至7月26日」；台南市職業總工會吳允昌秘書長表示：「目前市府團隊防疫做得好，尤其是新營區設大型疫苗注射場地，防疫超前、一級棒！各餐飲業者目前習慣外帶便當方式，客源也己經穩定，希望能將餐飲內用政策暫緩2個禮拜」；台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆表示：「也同意暫時不解封，全台只有台南餐廳能內用，其他縣市一定會來消費，人來人往、怕造成防疫破口」。

會後取得共識，黃偉哲說，疫情尚未穩定，各界對餐廳內用疑慮仍有保留，與會代表均表達即使開放內用民眾仍有保留，因此決議暫不開放餐飲內用至7月26日，屆時再依中央疫情情況再行考量定奪。

Ecovacs掃拖機器人