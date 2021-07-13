詐韓籍藝人與女友合拍A片　他不想入監瞎扯染疫遭打臉

▲李湘瑋詐宋讚養拍性愛片判刑確定，不想入監瞎扯肺炎，對檢察官執行聲明異議，北院裁定駁回。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

韓籍藝人宋讚養於2017年來台發展時，遭無經紀人資歷的李湘瑋分飾多角詐騙，不僅積蓄被騙光，更在誘導下，與前女友含淚拍下「指定姿勢及叫聲」的性愛片，李湘瑋判刑確定後，本應於4月27日入監，卻聲稱發燒、疑似與確診者接觸，聲請暫緩執行遭駁回後，再對檢察官不當執行聲明異議，北院裁定駁回。

李男聲稱，他在4月24至26日發燒，症狀嚴重到疑似感染新冠肺炎，當時聲請暫緩執行遭駁回，到了5月8日又開始發燒、疑似接觸案1183，考量他住在桃園，前往台北執行的路上，恐怕會沿路成為防疫破口，對檢察官不當執行聲明異議。

法院認為，李湘瑋提供的診斷證明中，只寫了建議在家休息，內容完全沒提到新冠肺炎，且李湘瑋至今，都沒提出確診篩檢結果或匡列資料，認定檢察官執行合理，駁回異議。

宋讚養於2017年7月間，為尋求在台演出機會，於IG上徵求經紀人，當時雙性戀傾向的李男雖無經驗，卻因對宋讚養的高度興趣，便藉各種假身分謊稱與韓國公司很熟、又說與某董事長認識，更吹牛自家公司有10億元資本規模。

李男見宋讚養上鉤，與他簽約後，又假冒娛樂公司副總，聲稱對他在台演藝事業有生殺大權，又稱可安排他到大陸拍偶像劇、並有機會在《侏儸紀公園》續集裡尬一角。

2人關係持續緊密，李男卻於2017年12月間，發現宋讚養竟然有女友，忌妒之下要求宋讚養與女友分手，之後又稱想繼續交往「要拍性愛片給公司保證」，女友為宋讚養演藝事業犧牲，在片中依李男指定的「姿勢及叫聲」配合拍攝，直到宋讚養於2018年6月間，發現從沒留下聯絡方式的那位「娛樂副總」，竟出現在IG的推薦好友名單中，一查之下驚覺是李男假扮，才揭穿這樁詐騙案。

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