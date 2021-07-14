他整理BNT遭阻3大理由：怕郭台銘買到顯示民進黨無能

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台積電、鴻海、永齡基金會向上海復星洽購1000萬劑mRNA新冠疫苗，三方12日證實完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨，樹立了民間企業購買疫苗的典範。對於不斷傳出過程中遭到民進黨政府阻擋，中廣董事趙少康整理3大理由，痛批蔡政府事後搶功好意思嗎？

趙少康表示，郭台銘曾經公開說，這段時間阻礙重重，因此喊話想見總統蔡英文，好不容易成功簽約，蔡政府還反過來說是「政府協助民間取得疫苗」，搶功好意思嗎？

趙少康整理，民進黨對疫苗千阻萬擋的原因有三個，第一，與郭台銘的政治角力；第二，害怕郭台銘買到疫苗顯示民進黨無能；第三，護航國產疫苗。

對於兩大企業終於完成疫苗採購合約，行政院發言人羅秉成說「我拖你2個禮拜也是拖」，趙少康抨擊，這個說法多官僚，誠心建議蔡政府，不要只想著怎麼收割這次購買疫苗成績了，還是多想想怎麼買到更多疫苗吧，政府這次唯二的功勞就是「沒有再繼續阻擋」以及 「出了一份授權書」而已。

趙少康表示，台積電、鴻海公告各捐贈500萬劑BNT疫苗，好不容易讓解決台灣疫苗嚴重短缺的亂象露出曙光，然而，民進黨政府卻又隨即以「現階段沒有必要開啟新專案」為由，拒絕南投、雲林、花蓮、台東等藍營4縣市聯合採購BNT疫苗的要求。

趙少康說，更讓人傻眼的是，明明台灣民眾因為政府宣稱已購置的疫苗遲遲無法如數抵台，以致疫苗覆蓋率落居世界末段班，只能仰賴國際友邦捐贈，但民進黨團還是宣稱政府已掌握4457萬劑疫苗，接種疫苗量已足夠？人命關天，要嚴厲譴責這種疏漏顢頇的政府與施政態度。