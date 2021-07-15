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點名這3類人「選莫德納絕對合理」　台大醫揭和AZ對決關鍵

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央疫苗預約平台開放18歲以上民眾進行意願登記，對此，台大醫院兒科醫師蒼藍鴿表示，被許多人詢問到底該怎麼選疫苗，以及對於莫德納疫苗第二劑要延長到10-12周的看法，他也提出自己的意見。根據最新統計，登記只打莫德納人數高達390萬7572人，佔總登記人數58.81%，而這輪登記到今天（15日）下午5時截止。

蒼藍鴿13日在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書指出，之前跟大家分享過，AZ疫苗與mRNA疫苗（如莫德納、BNT）在真實世界的保護力並沒有差異，且兩者防重症的效果皆相當優異，即使面對Delta病毒亦是如此，目前數據看起來，兩者的保護力並不是大家該執著的點。

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蒼藍鴿說，至於罕見副作用的部分，AZ的血栓較早被醫界得知，莫德納的心肌炎也在稍後被證實；美國FDA於6/25發布警告，指莫德納（Moderna）和輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，可能有導致年輕人心肌炎及心包膜炎風險，但當局也強調，疫苗好處遠大於壞處，比起接種引發心肌炎或血栓的風險，染上新冠肺炎危害更大。

蒼藍鴿表示，於是兩者的對決，就來到兩者接種的時間差了，AZ疫苗兩劑要間隔10-12周效果較佳，莫德納／BNT只要間隔4周就可以完整接種；但AZ第一劑所誘發的保護力，會比莫德納／BNT來得高一些些，可以說有一好沒兩好。

▼台灣最新疫苗覆蓋率達到17.02%。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

蒼藍鴿指出，因此，當莫德納第二劑要延長到10-12周才能接種，mRNA疫苗在一個月內就能完全接種的優勢就不復存在。

蒼藍鴿說，他的看法是，如果你是確保能在28天後就能施打第二劑的醫護、機組人員和孕婦，且還選得到莫德納疫苗，那莫德納絕對是合理的選擇；除此之外的族群，會較建議選擇「兩者都可以」，以縮短等待疫苗，暴露在感染風險的時間。

蒼藍鴿表示，當然以上建議只是參考，如果真的對某些疫苗心生恐懼而拒打，也不會有人反對，「自己的選擇，自己負責，大概就是醬。」

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，到14日傍晚5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4714人，其中只有登記AZ人數12萬8450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7572人，佔總登記人數58.81%，而這輪登記到今下午5時截止。

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