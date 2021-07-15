點名這3類人「選莫德納絕對合理」　台大醫揭和AZ對決關鍵

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中央疫苗預約平台開放18歲以上民眾進行意願登記，對此，台大醫院兒科醫師蒼藍鴿表示，被許多人詢問到底該怎麼選疫苗，以及對於莫德納疫苗第二劑要延長到10-12周的看法，他也提出自己的意見。根據最新統計，登記只打莫德納人數高達390萬7572人，佔總登記人數58.81%，而這輪登記到今天（15日）下午5時截止。

蒼藍鴿13日在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書指出，之前跟大家分享過，AZ疫苗與mRNA疫苗（如莫德納、BNT）在真實世界的保護力並沒有差異，且兩者防重症的效果皆相當優異，即使面對Delta病毒亦是如此，目前數據看起來，兩者的保護力並不是大家該執著的點。

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蒼藍鴿說，至於罕見副作用的部分，AZ的血栓較早被醫界得知，莫德納的心肌炎也在稍後被證實；美國FDA於6/25發布警告，指莫德納（Moderna）和輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，可能有導致年輕人心肌炎及心包膜炎風險，但當局也強調，疫苗好處遠大於壞處，比起接種引發心肌炎或血栓的風險，染上新冠肺炎危害更大。

蒼藍鴿表示，於是兩者的對決，就來到兩者接種的時間差了，AZ疫苗兩劑要間隔10-12周效果較佳，莫德納／BNT只要間隔4周就可以完整接種；但AZ第一劑所誘發的保護力，會比莫德納／BNT來得高一些些，可以說有一好沒兩好。

▼台灣最新疫苗覆蓋率達到17.02%。（圖／記者湯興漢攝）

蒼藍鴿指出，因此，當莫德納第二劑要延長到10-12周才能接種，mRNA疫苗在一個月內就能完全接種的優勢就不復存在。

蒼藍鴿說，他的看法是，如果你是確保能在28天後就能施打第二劑的醫護、機組人員和孕婦，且還選得到莫德納疫苗，那莫德納絕對是合理的選擇；除此之外的族群，會較建議選擇「兩者都可以」，以縮短等待疫苗，暴露在感染風險的時間。

蒼藍鴿表示，當然以上建議只是參考，如果真的對某些疫苗心生恐懼而拒打，也不會有人反對，「自己的選擇，自己負責，大概就是醬。」

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，到14日傍晚5時為止，全國意願登記完成總人數664萬4714人，其中只有登記AZ人數12萬8450人，佔總登記人數1.93%；同時登記AZ和莫德納260萬8692人，佔39.26%；至於登記只打莫德納人數390萬7572人，佔總登記人數58.81%，而這輪登記到今下午5時截止。