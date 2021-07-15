「挺醫護最好的方式是去打疫苗」　醫曝1狀況見3字傻眼

▲台北市大型疫苗接種站（花博爭豔館）上線首日，就有不少民眾前往施打。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫苗預約平台13日開放18歲以上民眾進行意願登記，截至14日下午5時已有664萬人完成，其中僅130萬人單選AZ。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」在臉書PO文感嘆，看到有些人掛著挺醫護3字，卻到處分享疫苗謠言，真的感到很無言，如果民眾想挺醫護，最好的方式就是去打疫苗，不要輕信那些AZ怎樣、莫德納怎樣的謠言，保護好自己也是在間接保護接觸的人。

指揮中心開放第三輪 「疫苗施打意願登記與預約系統」登記，截至14日下午5時，全國意願登記完成總人數為664萬4714，其中只有登記AZ的人數為12萬8450人，占總登記人數1.93％；同時登記AZ和莫德納的人數為260萬8692，占39.26％；至於登記只打莫德納的人數為390萬7572人，占總登記人數58.81％。

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▲打完疫苗的民眾建議留在現場觀察30分鐘，無異狀再離開。

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」14日在臉書PO文感嘆，最近看到一些散播疫苗謠言的圖文，一直說AZ怎樣、莫德納怎樣，意圖降低民眾施打意願，而這些人的顯示圖片上卻同時寫著挺醫護，「瞬間真的會覺得，這些人到底是頭殼哪裡有問題？」

「MedPartner美的好朋友」提醒，如果民眾真的想挺醫護，最好的方式就是去打疫苗，保護自己不會被感染，或降低染疫後變成重症的風險，這也是間接在保護其他與自己間接接觸的人；至於那些散播謠言的人，醫護沒有太多期待，「基本上他只要閉嘴就是挺醫護了。」

其他網友看完文章，也紛紛留言力挺，「真的！一堆人反對把BNT留給12至18歲的小朋友，說什麼中間的大人最應該被保護，拜託，你有好幾個廠牌可以打，需要跟小朋友爭嗎？」、「保護好自己，就是最大的幫助」、「有疫苗可以打就很好了，還在那邊挑品牌」、「真的用實際行動，有什麼打什麼，輪到你就去打，讓大家生活趕快回歸正軌」。