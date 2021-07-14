凌光黃育仁道歉！　告發郭冠群背信遲到半小時「在確認被告身分」

▲菱光科技董事長黃育仁告發達勝伍董事長郭冠群等5人涉嫌背信 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元黃氏父子之爭延燒，菱光科技董事長黃育仁面臨將遭鈺睿公司公開收購，質疑鈺睿大股東達勝伍創投有壽險資金，達勝伍負責人郭冠群卻將公司持有鈺睿股權轉讓給自己和妻子等人，損害6大壽險業者股東權益，黃育仁原定14日下午3點到台北地檢署按鈴告發背信罪，但為了確認郭冠群等5名被告身分，延遲半小時到場，頻對媒體致歉。

東元集團會長黃茂雄和兒子黃育仁爭奪東元電機經營權，戰場從東元電機，延燒到黃育仁的菱光科技，黃茂雄聯手私募基金達勝集團董事長郭冠群，合資新設鈺叡投資公司，要公開收購菱光股權，被視為東元公司派釜底抽薪之計。

但鈺睿的大股東達勝伍創投，背後是6家壽險業者資金，引發疑慮，金管會和銀行局先後出面提醒相關公司要注意法令規定，黃育仁也在2日就曾到北檢告發郭冠群，涉嫌利用壽險資金介入公司經營權之爭，違反《刑法》背信罪。

儘管後來達勝伍把持有的鈺睿股權轉讓給郭冠群夫妻等人，黃育仁仍指出公開收購是相當大的工程，牽涉到《保險法》、《銀行法》、《證交法》，「不是股票賣了就沒事，只要公司有壽險資金在裡面，這些股權出脫給誰，用甚麼樣的條件，也是有相關法規跟忠實義務在裡面」，因此14日再次到北檢告發達勝伍董事長郭冠群，董事林秀玲、鄭慧明、鍾依華，以及監察人陳協和共5人涉嫌違反《刑法》背信罪。

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