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河堤慢跑遭雷擊！健身教練雨中斷魂　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

▲▼快訊／苗栗驚傳慢跑男突倒地失去生命　地面破裂疑遭「雷劈」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉男在雨中慢跑，經過河堤空曠處時遭到雷殛殞命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／新北報導

苗栗一名31歲的劉姓男子昨(13日)傍晚外出慢跑，當時正下起大雷雨，劉男經過經國路河堤邊時，突然一道閃電打下，當場遭到雷殛倒地，經送醫搶救後仍於今凌晨1時許宣告不治死亡；警方初步調查，在劉男的隨身包包中發現藍芽耳機外盒，但打開卻未見耳機本體，四下搜索也沒有發現，研判劉男應是戴著耳機慢跑，才未察覺當時天候雷電交加，其確切死因還有待檢警進一步相驗。

鄰居透露，劉男體格壯碩，自憲兵退伍後曾到苗栗市區某健身房擔任教練，現在則在電子廠上班，是個熱愛運動的陽光男孩，同時也相當熱心，還會主動幫鄰居移車，是「打著燈籠都找不到的好人」，不願相信這樣開朗、陽光的人竟遭雷殛殞命。

警方初步調查，苗栗昨傍晚下起滂沱大雨，還伴隨著閃電雷擊，當時劉男外出到河堤慢跑，因雨勢相當大，劉男從頭到腳幾乎濕透，不料這時一道落雷轟然打下，劉男隨即應聲倒地，當場小腿炸裂、失去呼吸心跳。救護人員獲報趕抵現場後，發現河堤水泥地面被打碎，劉男雙耳耳漏變黑，腳部還有遭雷擊的圓形傷口，當下立即將他送往醫院搶救，雖然一度恢復呼吸心跳，並轉往加護病房觀察，最最終仍於凌晨1時許因傷勢過重，宣告不治。

▲▼快訊／苗栗驚傳慢跑男突倒地失去生命　地面破裂疑遭「雷劈」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲現場水泥地面碎裂，劉男的慢跑鞋也掉落留在原地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方查看劉男遺物，在他的背包內發現藍芽耳機外盒，但打開卻未見耳機本體，四處搜索也未有發現，現場僅有鞋子留在原地，研判當時劉男可能戴著耳機、聽音樂慢跑，因此沒察覺當時天候雷電交加，加上當時又位於空曠處、且全身溼透，才會遭雷殛死亡；至於劉男是否真戴著藍芽耳機、若沒戴的話耳機又去哪了？相關細節仍尚待檢警進一步釐清。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟也呼籲，民眾在下雨天時盡量不要到空曠的地方活動，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，記得踮腳尖、腳跟要互相碰觸，且雷擊會有爆炸音，記得眼睛閉上、摀住耳朵，將傷害降到最低。若發現有人遭到雷擊倒地，要把握先急救、再求救要領，或許能挽救性命。

▼劉男性格陽光開朗，熱愛運動。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼劉姓男子慢跑被雷劈中。（圖／翻攝自當事人臉書）

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