苗栗慢跑男遭雷劈中！「從耳朵入腿部出」慘死…醫曝閃電擊傷症狀

▲▼苗栗市1名劉姓男子13日傍晚在河堤慢跑，遭雷擊宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名31歲劉姓男子13日傍晚外出慢跑，當時正下著大雷雨，突然一道閃電打來，他當場遭雷擊中倒地，雙耳耳漏變黑、小腿炸裂，腿部還有遭雷擊的圓形傷口，雖經緊急送醫搶救仍不幸於14日凌晨宣告不治。部立苗栗醫院副院長蔡昌宏則出面說明雷擊傷會出現的症狀。

蔡昌宏指出，劉男到院時狀況十分危急，院方緊急對他施行急救。他表示，閃電擊傷是高能量、低時間的機轉，通常看到傷勢會有出口及入口，入口會出現蕨類、閃電紋狀的痕跡。

蔡昌宏提到，若雷擊傷出現在頭部，容易造成回溯性的記憶喪失、癲癇發作，若入口、出口有經過心臟，則容易誘發心律不整，嚴重者甚至會死亡，必須立即進行呼吸道、呼吸、還有循環的維持搶救。

蔡昌宏提醒，雷擊是環境急症的一種，最好的治療就是預防，如果午後下起大雷陣雨，民眾應減少不必要的外出，小心自身安全，降低意外發生的可能性。

根據警方調查，劉男的隨身包包中裝有藍芽耳機外盒，但打開卻未見耳機本體，四下搜索也沒有發現，研判劉男應是戴著耳機慢跑，才未察覺當時天候雷電交加，其確切死因還有待檢警進一步相驗。

▲部立苗栗醫院副院長蔡昌宏說明，遭受雷擊傷的患者傷勢通常會有出口及入口。（圖／記者黃孟珍翻攝）