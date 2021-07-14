苗栗慢跑男遭雷擊死亡！憲退曾任健身教練　鄰居驚：怎麼會是他

▲苗栗市1名劉姓男子，13日傍晚在河堤慢跑時，竟被雷擊後凌晨宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名31歲劉姓男子，13日傍晚在經國路河堤邊慢跑時，突遭雷殛倒地，劉男隨即失去呼吸心跳；雖經緊急送醫搶救2小時後一度恢復生命徵象，並轉送加護病房觀察，但最終劉男仍因傷勢過於嚴重，於凌晨1時許宣告不治死亡。鄰居得知消息後驚呼：「他這麼好的人，怎麼會是他？」

救護人員表示，劉男倒臥在步道上，雙耳耳漏有變黑，其中一耳較為明顯，且右小腿脛骨疑似有雷擊傷圓形出口，腹部有瘀青，當場已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，劉男一度恢復呼吸心跳，並轉送加護病房觀察治療，但凌晨1時許傷勢急轉直下，最後還是因傷勢過重，而宣告不治。

▲鄰居得知噩耗後，摀著胸口不可置信的說，這麼善良的男生，怎麼會這樣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鄰居得知噩耗後，完全無法置信，驚呼這麼好的人，怎麼會發生這樣的事。鄰居也說，劉男體格非常健壯，曾是憲兵退伍的他，還到市區一間健身房當過教練，現在1間電子廠上班，是個愛運動的陽光男孩。平時會將重機停在隔壁，只要有車擋住，還會幫忙鄰居將車移開，真得是打著燈籠都找不到的好人。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟也呼籲，民眾在下雨天時盡量不要到空曠的地方活動，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，記得踮腳尖、腳跟要互相碰觸，且雷擊會有爆炸音，記得眼睛閉上、摀住耳朵，將傷害降到最低。若發現有人遭到雷擊倒地，要把握先急救、再求救要領，或許能挽救性命。

套房、雅房、宿舍、辦公室、房間等，全都適用

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