苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」　高大成：百萬伏特電流「心臟穿孔」

▲苗栗一名慢跑男遭雷擊身亡，法醫高大成研判，電流通過身體心臟穿恐成致命主因。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

苗栗昨（13）日傍晚下起大雷雨，一名31歲的劉姓男子疑在河堤慢跑，不料一道落雷突然轟下，劉男隨即倒地失去呼吸心跳、小腿被炸裂、雙耳也有雷擊傷口，連鞋子也變成焦黑色，最後傷勢過重今宣告不治。法醫高大成表示，220伏特電流就會致命，何況數百萬伏特閃電的電壓，強大電流通過身體，往往造成「心臟穿孔」奪命。

高大成也提到，遭遇雷擊救回來機率不高，除了農夫之外，也看過高爾夫球不少新手雷擊斃命，「天氣不佳時不聽勸告，金屬高爾夫球桿往上一揮時成為最佳避雷針，雷一擊中人就沒了！所以說人不能鐵齒。」

高大成表示，一般最常聽到的雷擊斃命的案例多半是農夫、且多在高山上，空曠地點只有人體是相對高點，在雷電交加天氣時易成引雷體，導致意外發生，如雷雨天氣在堤防邊奔步，身上難免淋濕，加上周圍若無避雷設施，易遭受雷擊。

13日傍晚6時25分許警方接獲通報，經國路、苗農對面河堤上有人遭到雷擊受傷，地磚當場碎裂；警消到場時現場下著磅礡雷雨，劉男倒臥在步道上，雙耳耳漏變黑、右小腿炸裂，腹部有瘀青，當場已經沒有呼吸心跳，當下立即將劉男送往衛福部苗栗醫院搶救，經院方急救2小時後，劉男一度恢復呼吸心跳，並轉送加護病房觀察治療，但凌晨1時許傷況急轉直下，劉男最終仍因傷勢過於嚴重而不治死亡。