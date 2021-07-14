蔡英文示警「國際Delta病毒一直升溫」　國人應踴躍登記疫苗接種

▲總統蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文14日主持中常會時表示，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中。同時，蔡英文也提醒國人，大規模施打正在進行當中，大家可以踴躍登記。

蔡英文表示，這幾天大家應該都發現，因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。



對於疫情緩解，蔡英文表示，指揮中心也在三級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引，接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡，是我們的挑戰，也需要大家一起努力。



蔡英文提醒，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，絕對不能掉以輕心。昨天日本政府再一次宣布提供台灣將近100萬劑疫苗，台積電和鴻海/永齡基金會規劃購買BNT疫苗來捐贈給政府，也已經順利簽約，感謝各方的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗，政府和民間能夠攜手，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。



對於更多疫苗陸續到貨，蔡英文說，國內大規模施打正在進行當中，預計在這個禮拜五，第九、第十類民眾將開始接種疫苗，而從昨天起，也開放18歲以上的民眾，可以進行接種意願登記。



蔡英文呼籲國人，請踴躍登記，收到簡訊通知後，也請儘早完成預約，儘快把整體疫苗覆蓋率提升起來，增加社會總體防疫保護力，這樣子我們距離警戒降級的日子，才會越來越近。