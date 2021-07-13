雲端最前線／台積電、郭董BNT來了！今開放18歲↑接種意願

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鴻海創辦人郭台銘12日宣布完成購買BNT疫苗簽署，和台積電共購買1000萬劑。慈濟基金會也傳出今（13）日有望完成簽約，到時永齡、慈濟以及台積電合計可拿到1500萬計BNT疫苗，預計最快9月底能分批運抵台灣。總統蔡英文感謝各方努力，也表示，明後年各追加購買1500萬劑莫德納次世代疫苗，以因應往後可能需求。疫苗到位，下一步要如何提升接種率？《雲端最前線》13日邀請立法委員高虹安以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台積電、郭台銘完成購買BNT疫苗簽署。（示意圖／CFP）

18歲以上可以登記接種疫苗意願了！新冠公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年(含)以前出生者」。不過，登記頁面尚只有莫德納及AZ兩種疫苗供選擇，指揮官陳時中12日定調，BNT疫苗留給學生先打。疫苗品牌是否會成為下一個口水戰的原因？

台灣民意基金會12日發布最新民調，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨，民進黨認同者3個月內流失15％。對此，綠營人士分析，其實民進黨支持度在5、6月變動不大，近日也已止跌，而國民黨、民眾黨則是陷入拉鋸，互有領先趨勢。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。