1千萬BNT真的買到　他爆：民進黨精神錯亂、側翼崩潰

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

鴻海、台積電成功為台灣買進1000萬劑BNT疫苗，讓台灣人大為振奮。台北市議員羅智強13日在臉書抨擊，「疫苗買到了，民進黨崩潰了」，他更直言綠營的行為簡直是精神錯亂，一個授權書卡了郭台銘1個月的時間，現在買到疫苗還敢急著跑出來搶功，臉皮真的是厚到子彈都射不穿。

羅智強表示，從衛福部長陳時中開始，用「原廠授權書」卡郭台銘1個月，行政院長蘇貞昌加碼嘲諷郭董「手上沒疫苗」，還被李秉穎唬爛說「疫苗快過期」，民進黨日夜追著郭台銘打，不僅黑了郭台銘，連BNT都不肯放過。

羅智強再舉例，陳時中扯中國代工丶沒有藥證，范雲威脅民眾說「出事找誰？」還有王定宇聲稱疫苗快報廢，賣來台灣就是「報廢變暴利」，更別提民進黨青年部主任假新聞抹黑BNT最用力，如今疫苗買到了，民進黨卻又紛紛跑出來搶功。

羅智強諷刺，民進黨的臉皮真的是連子彈都射不穿，然而，相較於政府精神分裂般的邀功，某些綠營側翼則是徹底崩潰，不但宣稱郭董買到BNT是「大陸打敗仗」，甚至還呼籲拒打BNT，要全台灣人陪側翼玩命，到底夠了沒有？

他說，郭董的BNT疫苗不但能救命，同時還是一面「照妖鏡」，到底是要官民合作丶謝謝郭董？還是要黑郭到底丶拒打BNT？綠委跟側翼好歹也統一說法，再出來丟人現眼吧。