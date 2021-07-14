大陸影音平台bilibili深夜突「404」引猜測　官方凌晨發文道歉

▲bilibili服務器一度出現故障。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili，網友稱「B站」）因服務器13日晚發生故障，無法訪問。隨後，微博話題「B站崩了」登上熱搜榜首，引發關注。網傳「B站崩了」是因為有火情發生，對此，上海消防發布消息稱，經了解，位於上海市政立路485號國正中心內的嗶哩嗶哩彈幕網B站（總部）未出現火情。

對於不少大陸網友來講，睡覺之前看B站已經成為習慣性動作，但周二晚，B站卻因出現網頁、手機客戶端、電視版全端無法打開的情況，引起網友瘋狂猜測。

與此同時，二次元網站AcFun（A站）以及豆瓣也出現「崩潰」的情況。

▲bilibili隨後道歉。（圖／翻攝自微博）

此外，還有網友爆料稱，B站此次故障是由大樓停電導致，「停電了，一樓到22樓」。無獨有偶，網路上還一度傳出「B站機房發生火警導致伺服器全面損毀」的消息。對此「上海消防」回應稱，經了解，位於上海市政立路485號國正中心內的嗶哩嗶哩彈幕網B站（總部）未出現火情，未接到相關報警。

而對於今次故障，B站凌晨2時許在微博回應指，故障是因部分服務器機房發生故障所導致，技術團隊進行問題排查與修復後，服務已經陸續恢復正常，「耽誤大家看視頻了，對不起！」

B站曾於2018年因「低俗內容」被大陸官方下架整改一個月，在此之後B站更為嚴格地審核內容問題，但2020年被官方以「掃黃打非」名義約談並立案行政處罰多次。