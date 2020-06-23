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女播主太暴露、男播主罵髒話！陸網信辦約談B站、虎牙等10平台

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▲▼女播主太暴露、男播主罵髒話！陸網信辦約談B站、虎牙等10平台。（圖／翻攝直播網站）

▲大陸直播平台多次被爆有色情內容，官方再度出手。（圖／翻攝直播網站）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家網信辦近日約談了虎牙、鬥魚、嗶哩嗶哩（B站）等10家網路直播平台，要求改善女主播衣著暴露、男主播言語惡俗等內容低俗問題，並要求將部分違規的網路主播納入黑名單。

國家網信辦23日指出，經查，虎牙直播、鬥魚直播、嗶哩嗶哩、映客直播、CC直播、瘋播直播、歡樂直播、花椒直播、西瓜視頻、全民小視頻等10家網絡直播、影音平台存在傳播低俗庸俗內容等問題，未能有效履行企業主體責任。

國家網信辦表示，已指導屬地網信辦依法依規約談上述平台企業，視違規情節對相關平台分別採取停止主要頻道內容更新、暫停新用戶註冊、限期整改、責成平台處理相關責任人等處置措施，並將部分違規網絡主播納入跨平台禁播黑名單。

國家網信辦提到，結合群眾舉報及核查情況表明，國內31家主要網絡直播平台普遍存在內容生態不良現象，不同程度地存在內容低俗庸俗問題，其中，秀場類直播亂象頻發，一些女主播衣著暴露，一些男主播言行粗俗惡俗，低俗熱舞、惡搞、謾罵等現象屢禁不絕；聊天類直播內容無營養無價值，甚至傳播不良價值觀；留言互動、彈幕和用戶帳號註冊疏於管理，違法違規信息層出不窮。

國家網信辦還說，有一些平台企業經營態度不端正，自身利益至上，有的借助免費「網課」推廣「網遊」，有的利用色情低俗內容誘導用戶點擊瀏覽並充值打賞，有的利用「抽獎」「競猜」「返利」等方式涉嫌組織網絡賭博，諸多直播亂象嚴重背離社會主義核心價值觀，危害青少年健康成長，敗壞社會風氣，社會各界呼籲要嚴加整治。

國家網信辦強調，此次對31家網絡直播平台全面巡查，旨在督促主要平台切實履行主體責任和社會責任，守牢法律底線、道德底線和安全底線，自覺完善平台規則，優化系統功能，改進算法推薦，強化主播管理，最大限度壓縮低俗不良信息生存空間，不斷提升直播內容質量，為廣大網民提供更多更好的文化產品和服務，推動網絡直播行業健康有序發展。

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