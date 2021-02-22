對年輕人大內宣　中國外交部開「嗶哩嗶哩」B站帳號

▲中國大陸外交部開通官方B站帳號，要讓更多年輕人了解中國外交。（圖／截圖自bilibili）

記者陳政錄／北京報導

讓年輕網友更了解「中國外交」，中國外交部發言人汪文彬22日宣布，「外交部發言人辦公室」的嗶哩嗶哩（bilibili、B站）帳號正式開通，未來將與微信、微博、抖音、快手等大陸新媒體平台，一同發布訊息。

值得注意的是，中國外交部除在現有的本土平台發布訊息外，中國外交部發言人如趙立堅、華春瑩等，也都有以個人名義開辦的Twitter帳號，時常對國際時事發表看法、回應外界對中國大陸的批評，吸引海外網友討論。

▲B站以ACG相關內容起家，主要分類涵蓋動畫、音樂、舞蹈、娛樂、鬼畜、影視等，吸引中國大陸和海外年輕網友使用。（圖／截圖自bilibili）

汪文斌表示，廣大網友可以通過微信、微博、抖音、快手、微信視頻號和嗶哩嗶哩等新媒體平台，一如既往地關注支持中國外交。

嗶哩嗶哩（bilibili）簡稱B站，全稱為嗶哩嗶哩彈幕網，是中國大陸一個以ACG（Animation動畫、Comics漫畫、Games遊戲）相關內容起家的「彈幕」影片分享網站，前身為影片分享網站Mikufans，最大的特點就是用戶可在觀賞影片時，參與討論，發表「彈幕」留言，並可對喜歡的影片進行「一鍵三連（按讚、投幣、收藏）」支持。

2010年改名為bilibili後，到2015年有75的用戶年齡層在24歲以下，可以說是年輕網友的聚集地；2020年3月31日，B站月均活躍使用者達1.72億，年增率70％，日活使用者達5100萬。

今日才開通的中國「外交部發言人辦公室」的B站官方帳號，目前共發布了兩個影片，累計粉絲數達3.4萬。

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