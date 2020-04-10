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瞄準Z世代娛樂消費市場　SONY4億美元戰略投資Bilibili

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▲嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）起初以動漫、同人誌等內容為主力，受Z世代族群追捧。（圖／翻攝嗶哩嗶哩網站）

▲嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）起初以動漫、同人誌等內容為主力，受Z世代族群追捧。（圖／翻攝嗶哩嗶哩網站）

記者魏有德／綜合報導

佔有大陸年輕族群市場的影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）昨（9日）獲得SONY4億美元的戰略投資。據悉，SONY全資子公司SCA（Sony Corporation of America）已簽署最終協議，將認購B站總額4.98%的流通股。SONY集團在華發言人表示，中國是索尼娛樂業務發展的一個核心戰略市場，對B站的投資符合集團的整體戰略。

▲大陸影音串流平台嗶哩嗶哩獲得SONY4億美元的戰略投資。（圖／翻攝嗶哩嗶哩網站）

▲大陸影音串流平台嗶哩嗶哩獲得SONY4億美元的戰略投資。（圖／翻攝嗶哩嗶哩網站）

《中國經濟新聞網》報導，索尼和B站此前已簽署商業合作協議，將在影視、遊戲、音樂、動畫等業務方面進行合作，並對未來發展前景十分看好。就在SONY投資B站消息發布前幾日，SONY音樂MV曲庫已正式進駐B站，並登上首頁大幅推廣。

SONY集團在華發言人表示，通過觸及B站擁有的1.03億的用戶社群，尤其是推動中國網路娛樂消費發展的Z世代人群，SONY旨在深化對中國娛樂市場的了解，增加集團娛樂內容的曝光，並加強與本地用戶的互動。

▲B站2016年時獨家代理SONY子公司手遊《命運-冠位指定》 。（圖／翻攝《命運-冠位指定》手遊網站）

▲B站2016年時獨家代理SONY子公司手遊《命運-冠位指定》 。（圖／翻攝《命運-冠位指定》手遊網站）

此外，SONY還力求鞏固 「共同合作開發中國本土IP和發展新業務」的立足點，更加貼近中國的娛樂生態系統和創作者。據悉，B站在2014年便與SONY子公司Aniplex在動畫版權採購上進行過合作，2016年時更獨家代理手遊《命運-冠位指定》，為B站的遊戲業務貢獻相當高的收入，穩居B站獨代遊戲暢銷榜前10名。

Bilibili以影音串流平台起家，最初以動漫、同人誌等受年輕族群喜愛的內容為行銷主力，包括台灣霹靂布袋戲都在該平台上連載，擁有強大的Z世代（1990到2009年出生的人）用戶群，而這世代人正是中國推動網路娛樂消費的主力軍。

▲SONY音樂登陸嗶哩嗶哩平台。（圖／翻攝嗶哩嗶哩官網）

▲SONY音樂登陸嗶哩嗶哩平台。（圖／翻攝嗶哩嗶哩官網）

此後，B站開始多角度營運，憑藉包括手機遊戲、專業用戶製作的影片、動畫等內容的線上播放和分配等主營業務領域實現增長。

根據B站3月18日公布的2019年第四季度和全年未經審計的財務報告。數據顯示，B站在2019年第四季度，月均活躍用戶達1.3億，移動端月均活躍用戶達1.16億，B站月均付費用戶數同比增長100％，達到880萬。月均活躍UP主（投稿者）數量突破100萬，同比增長80%，月均投稿量同比增長66%達280萬。

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