日動漫要「先審後播」　大陸網友追「新番」成泡影：倒退20年

▲大陸廣電總局傳祭出「先審後播」政策，引發大量動漫迷崩潰。（圖／翻攝自Bilibili）

記者閔文昱／綜合報導

大陸許多年輕人喜歡在Bilibili（簡稱B站）上追看動漫，是反映年輕人潮流文化的重要平台，不過近日有消息指出，官方要求所有影片平台的日本動畫都要「先審後播」，就算是「新番」也不例外，讓網站內的能正常觀看的動畫瞬間銳減，引發大陸動漫迷一片哀嚎，直呼是「最黑暗時刻」。

根據《香港01》報導，據傳大陸的廣電總局在4月2日實施「先審後播」的新政策，要求所有境外動漫作品都必須先送至廣電總局審查，通過後獲得登記號碼後才能夠在影音平台上播出，但由於登記號總數有限，再加上審查過程耗時，導致許多最新的動漫集數無法如期在第一時間播出。

▲為規避政策，「新番」大多數已變成「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」。（圖／翻攝自Bilibili）

據了解，B站上有多達200多部的動畫僅供港澳地區或是台灣觀看，包括「刀劍神域第二季」、「進擊的巨人」、「約會大作戰第二季」等等，而這些動畫並不會受到這次「先審後播」的政策影響，對此，B站也已將多數動畫劃分到港台地區，讓大陸網友能透過「翻牆」的方式觀看。

目前B站公開的動畫播放「時間表」顯示，近期僅有零星幾部大陸的國產動畫有「新番」可追，讓不少大陸網友感到相當不滿，紛紛表示「4月新番一個沒有真有你的，夢回2014大航海時代」、「真就變成先審後播了？？我很懷疑新番過審的幾率」、「這事只能讓我轉向盜版的懷抱了，動漫版權時代恐怕一下倒退回二十年前」。

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