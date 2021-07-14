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社會 社會焦點 保障人權

微拖吊落跑？違規車「微脫鉤」溜了　網歪樓微造句

記者吳奕靖／高雄報導

民眾在知名臉書社團《爆料公社》當中po出一段影片，影片裡頭一輛白色的拖吊車在執法過程當中，被拖吊的車輛竟然在馬路中脫鉤滑向路旁，還好當時沒有其他車輛撞上，這名上傳影片的網友還寫了「微拖吊，微脫鉤」，不過底下留言的網友則是歪樓：「只要是光是放BEYOND的歌，我就先按讚」，而目前整起案件警方都已經受理完畢。

▲民眾拍下違規車輛在拖吊過程當中脫鉤 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲民眾拍下違規車輛在拖吊過程當中脫鉤 。（圖／翻攝《爆料公社》）

網友po出的影片地點是在高雄鳳山五甲一路與臨海路口，民營的白色拖吊車在執法過程當中，後面拖吊的銀色違規車輛突然脫勾，慢慢地往旁邊滑動，而拖吊車司機似乎也警覺到這個情況，所以放慢車速，還好行經的車輛沒有撞到這台脫鉤的銀色車輛。

▲民眾拍下違規車輛在拖吊過程當中脫鉤 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲民眾拍下違規車輛在拖吊過程當中脫鉤 。（圖／翻攝《爆料公社》）

這段影片被放到網路上頭，po網民眾形容如同「微拖吊、微脫勾」，底下網友也開始相關造句：「微道歉、微節省、真的要微吃飯了」，但也有網友歪樓，因為影片當中有香港知名樂團BEYOND的音樂，所以留言：「只要是光是放BEYOND的歌，我就先按讚」。

鳳山分局新甲派出所在13日15時左右接獲這起報案，民眾通報五甲一路與臨海路口有車禍，員警立即趕赴現場，發現是是拖吊車拖吊違規車輛時脫鉤，造成這起意外，被拖吊的銀色車輛滑行至路旁民宅，撞壞民宅盆栽，還好現場無人受傷。

▲脫鉤車輛受損情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲脫鉤車輛受損情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲脫鉤車輛受損情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲脫鉤車輛受損情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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