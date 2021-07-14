　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

記者邱中岳／台北報導

全國在5月19日宣布疫情進入第3級警戒，八大行業等娛樂場所全面停擺，許多酒店公關生計也受衝擊，有公關指出，這次疫情太過嚴重，希望能夠快點讓民眾施打疫苗，微解封根本沒有意義，「都快吃土了。」但仍有客人私下聯繫，開出每小時2千5百元的「陪酒天價」。

據了解，全國疫情在5、6月達到高峰，中央單位在5月中旬宣布「八大行業」全面停業，造成許多酒店全面停擺，除了酒店業者叫苦連天，包括酒店相關從業人員、少爺以及公關，都苦不堪言。

▲▼八大行業因疫情停業，酒店公關透露，盼能快打疫苗，才可讓生活步入正常軌道。（圖／記者邱中岳攝）

▲全國疫情趨緩，中央開放「微解封」，八大行業仍持續停業。（圖／記者邱中岳攝）

酒店公關維恩，27歲，從事酒店工作約3年，當時從雲林北上工作，在大安區從事服飾業，2020年4月時酒店停業1個月，當時因為疫情並不嚴重，還可以跟朋友去唱歌、娛樂。

但直到2021年5月中旬，中央流行疫情指揮中心記者會宣布「八大停業」，維恩當場覺得「沒錢賺了」，但認為疫情嚴重停業休息也是應該，但現在過了2個月，實在快撐不下去了。

▲▼八大行業因疫情停業，酒店公關透露，盼能快打疫苗，才可讓生活步入正常軌道。（圖／記者邱中岳攝）

▲酒店公關維恩原本想去美國打工，順便可以打疫苗，但因沒有朋友同行作罷。（圖／記者邱中岳攝）

維恩表示，現在是酒店業雖然全面停擺，但是還有許多客人透過幹部邀約「私下接局」，甚至有人開出每小時2千5百元的價碼，幹部抽成5百元，出面接局的小姐2千元。

此外，有人透過通訊軟體表達可以安排出國「打工」，也開出很好的條件，美其名是打工，但私下就是到國外坐檯陪酒，甚至還說機票、住宿都可以幫忙安排，強調「下飛機先打疫苗」。

另名25歲的Barbie，原本是3C專賣店員工，後來從事酒店工作，資歷約5年，2020年4月停業時，當時沒有收入，認為當時疫情狀況比較好，也沒有把疫情當疫情，於是「私下接局」，1個月來僅收入2萬多元。

▲▼八大行業因疫情停業，酒店公關透露，盼能快打疫苗，才可讓生活步入正常軌道。（圖／記者邱中岳攝）

▲Barbie指出，中央單位宣布「微解封」，但酒店停業仍無法上班或接局。（圖／記者邱中岳翻攝）

接獲停業通知後，當時她心裡只有一個想法「完蛋了」，直言去年都沒有停業那麼久，原本以為還有局可以接，但疫情轉趨嚴重之後，有局也都不敢接，原本的收入瞬間歸零。

Barbie表示，雖然酒店公關可能是社會比較底層的工作，但至少也是一種維持生計的方式，現在雖然宣布微解封，但不包含酒店在內，又不敢私下接局，所以對於酒店業根本毫無意義。

竹聯幫仁堂大哥租70坪大房搞簽賭網　6小弟屬同住「免罰群聚」

他們看準西門町放空城　月闖17店家撬門掃貨！找店員攀談不忘順走

ET快訊
雞排妹拒認正宮「感情被破壞」：是她的選擇！　網轟刷新三觀
尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光」　2秒影片引暴
快訊／53歲男躺公園涼亭暴斃！　曾拒絕打疫苗
獨／打莫德納後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送
快訊／丁允恭酒駕肇事！　撞倒機車畫面曝光
Gogoro新3車型上市！　最低5萬元可入手
快訊／酒駕撞傷機車騎士　丁允恭回應了
快訊／台中小黃運將染疫插管　匡列30人1確診
打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳「出國打工週領10萬台幣」　「短通+床照」老司機解讀

拒打疫苗！雲林街友暴斃公園涼亭嚇壞商家　報驗採檢釐清死因

辣椒水噴臉刀架頸！擄人拘禁強拍裸照　20萬債逼付65萬

女伴夜店和別人熱舞　「護花使者」落寞...竟在計程車上侵犯她

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝！機車躺地　他凸腹站路口等待調查

萬華工人施工不慎摔落　搶命4天宣告不治！PCR結果出爐

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團！　1人受困搶救中

獨／酒客急著想框妹...八大行業沒有微解封　酒店業：快打疫苗啦

拉法葉艦案檢方聲請沒收汪傳浦資產　高院再加碼准收5億餘美元

「阿伯親一下」母友人掰頭強吻　少女崩潰掙脫回家狂刷牙

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

網傳「出國打工週領10萬台幣」　「短通+床照」老司機解讀

拒打疫苗！雲林街友暴斃公園涼亭嚇壞商家　報驗採檢釐清死因

辣椒水噴臉刀架頸！擄人拘禁強拍裸照　20萬債逼付65萬

女伴夜店和別人熱舞　「護花使者」落寞...竟在計程車上侵犯她

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝！機車躺地　他凸腹站路口等待調查

萬華工人施工不慎摔落　搶命4天宣告不治！PCR結果出爐

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團！　1人受困搶救中

獨／酒客急著想框妹...八大行業沒有微解封　酒店業：快打疫苗啦

拉法葉艦案檢方聲請沒收汪傳浦資產　高院再加碼准收5億餘美元

「阿伯親一下」母友人掰頭強吻　少女崩潰掙脫回家狂刷牙

3人以上Google Meet只能開1小時　想超時！主持人付費　

張育成降到3A首度開轟單場2安　陳聖平敲1安

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

Switch等你抽！ETtoday邀請您一起為東奧金牌王集氣！

寶媽打疫苗前夕「恐慌症發作」　由曾寶儀陪同…完成接種莫德納！

超商凍一夏！小七推「鬼滅之刃」加價購、全家迎東奧集章搶市

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

《黑寡婦》台灣上檔首日！電影院「現排隊人潮」

大谷翔平所有球種都用上！5球解決　塔提斯笑：運氣好

社會熱門新聞

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

快訊／苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」斷氣！搶救不治亡

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

知名領隊6劈吃團員！　正宮驚：5人與我共享男友

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

台中市區微解封驚見「送肉粽」

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝　機車躺地

台中男「爬窗關心」女室友！墜落4樓高度重摔

更多熱門

相關新聞

飛關島打疫苗划算嗎？

飛關島打疫苗划算嗎？

有些朋友第一劑打了AZ，非常希望第二劑是去打mRNA疫苗，甚至想約我一起去關島打。我謝謝他的關心，而且我跟他說了以下的分析：

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」 港府：嚴重失實

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」 港府：嚴重失實

王定宇曝好消息！　187萬劑疫苗明下午抵台

王定宇曝好消息！　187萬劑疫苗明下午抵台

關鍵字：

微解封八大行業疫情停業酒店妹收入美國疫苗接客旅遊賺錢影音

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面