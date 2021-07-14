獨／微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

記者邱中岳／台北報導

全國在5月19日宣布疫情進入第3級警戒，八大行業等娛樂場所全面停擺，許多酒店公關生計也受衝擊，有公關指出，這次疫情太過嚴重，希望能夠快點讓民眾施打疫苗，微解封根本沒有意義，「都快吃土了。」但仍有客人私下聯繫，開出每小時2千5百元的「陪酒天價」。

據了解，全國疫情在5、6月達到高峰，中央單位在5月中旬宣布「八大行業」全面停業，造成許多酒店全面停擺，除了酒店業者叫苦連天，包括酒店相關從業人員、少爺以及公關，都苦不堪言。

▲全國疫情趨緩，中央開放「微解封」，八大行業仍持續停業。（圖／記者邱中岳攝）

酒店公關維恩，27歲，從事酒店工作約3年，當時從雲林北上工作，在大安區從事服飾業，2020年4月時酒店停業1個月，當時因為疫情並不嚴重，還可以跟朋友去唱歌、娛樂。

但直到2021年5月中旬，中央流行疫情指揮中心記者會宣布「八大停業」，維恩當場覺得「沒錢賺了」，但認為疫情嚴重停業休息也是應該，但現在過了2個月，實在快撐不下去了。

▲酒店公關維恩原本想去美國打工，順便可以打疫苗，但因沒有朋友同行作罷。（圖／記者邱中岳攝）

維恩表示，現在是酒店業雖然全面停擺，但是還有許多客人透過幹部邀約「私下接局」，甚至有人開出每小時2千5百元的價碼，幹部抽成5百元，出面接局的小姐2千元。

此外，有人透過通訊軟體表達可以安排出國「打工」，也開出很好的條件，美其名是打工，但私下就是到國外坐檯陪酒，甚至還說機票、住宿都可以幫忙安排，強調「下飛機先打疫苗」。

另名25歲的Barbie，原本是3C專賣店員工，後來從事酒店工作，資歷約5年，2020年4月停業時，當時沒有收入，認為當時疫情狀況比較好，也沒有把疫情當疫情，於是「私下接局」，1個月來僅收入2萬多元。

▲Barbie指出，中央單位宣布「微解封」，但酒店停業仍無法上班或接局。（圖／記者邱中岳翻攝）

接獲停業通知後，當時她心裡只有一個想法「完蛋了」，直言去年都沒有停業那麼久，原本以為還有局可以接，但疫情轉趨嚴重之後，有局也都不敢接，原本的收入瞬間歸零。

Barbie表示，雖然酒店公關可能是社會比較底層的工作，但至少也是一種維持生計的方式，現在雖然宣布微解封，但不包含酒店在內，又不敢私下接局，所以對於酒店業根本毫無意義。

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