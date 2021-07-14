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終於回家！鳳山大樓146人解隔離　住戶：想哭、衣服泡14天臭了

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山一棟大樓因為受到仁武群聚2名確診患者感染，其中有3名住戶也接連被確診，所以高雄市政府緊急啟動清零計劃，在6月30日將146名住戶全被匡列隔離，送往了檢疫旅館居住，高雄市長陳其邁當時還受到負面批評聲浪，不過14天過去了，就在7月14日的凌晨解隔，有住戶連夜就回家，而一早也有住戶回家，他說「感動到想哭。」

一名男住戶在14日凌晨零點一解隔離後，就趕緊回來了，因為他覺得睡不習慣，回想起當初被匡列的那一刻，他說，「就很臨時，被公司叫回來這樣子，檢驗完就載過去了」。也有一對住戶表示，當初被匡列隔離的時候整個很臨時，所以「衣服還放在洗衣機裡面，也就是整整放了14天，現在應該都發臭了」，回家要趕快整理。

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▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家，她表示衣服泡在洗衣機14天   。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被匡列隔離的這棟鳳山大樓住戶，陸續提著大包小包回家，有人搭防疫計程車，也有人騎機車回家，每個人都匆匆進入大樓，就是為了要快點恢復生活，不想像大樓管理室的日曆紙，就停在6月的最後一天，回顧那一天，因為大樓內傳出5人確診，5人分屬2戶，且居住不同樓層。高雄市府經過疫調，推斷2戶人家感染的途徑應該是「電梯」。

這棟大樓傳出確診消息，市府花了8個小時，深夜成功「清零」，召回所有住戶，進行PCR採檢，並全數列為居家隔離對象。這棟大樓共有60戶人家，由於確診的5人分屬2戶，住在不同樓層，也互相不認識，7樓的住戶21日、23日分別確診，2人染疫，屬於仁武家庭群聚案的確診者，過了幾天以後，3樓住戶陸續發病，一家三口全數確診。

高雄市衛生局調閱監視器，發現7樓住戶21日當天曾搭乘電梯，3樓住戶也在不同時間搭乘電梯，初步推測可能是先後搭乘，因此造成感染。而這部電梯內部空間狹小，只能容納約3到5人，且大樓只有一部電梯。

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山被清零的大樓住戶，14天隔離期滿回家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山大樓管理室的日曆，還停在6月29日 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

依據高雄市府公布的時序圖，市府當天上午10點17分接獲疾管署通知，3樓住戶檢驗陽性，為第14,872起案例，接著市府立刻召開專家會議，進行疫調、匡列，決定啟動清零計畫，由民政局提供資料，將住民全數召回，長庚醫院教授林孟志則在現場提供防疫指導。

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