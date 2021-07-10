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蔡壁如「立委兼假日護理師」有感　治國要「多到第一線走走」

▲蔡壁如9日下午捐血。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如9日下午捐血。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

北市5月19日祭「退休醫護徵召令」抗疫，曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如響應而站上第一線至今。她10日表示，除做好立委、假日護理師的工作外，更加期盼上位者、在位者，能夠苦民所苦，摒棄傲慢的治國心態，多到第一線走走、看看，才能真正了解民眾需要的是什麼。

「今天天氣更加炎熱了，一早還是繼續到和平醫院篩檢站上班。」蔡壁如10日在臉書表示，儘管近日滾動式修正SOP，但無論是醫護、行政人員、幫忙清消的化學兵，甚至是前來篩檢的民眾，幾乎所有都在一種既有且穩定的軌道上運行著。

蔡壁如憶起疫情爆發初期，不時傳出有確診者向醫護人員暴力相向、甚至發生護理師離職潮的新聞，但無論如何都撐過來了。她說，在這裡要向還在工作崗位堅持的護理師致上最高的敬意，不管是作為國人的抗疫前線或是醫療後盾，「我都為您們感到驕傲」。

對於昨日捐血時，遇到年輕護理師向她表示，「學姊，妳知道嗎？自從疫情爆發以來，看到妳自願上第一線，我就一直關注著妳的新聞，每一次有妳的新聞出來，我都覺得好驕傲！妳給了我們好大的鼓勵，更讓我們覺得成為護理師除了是工作之外，還有更多的榮譽使命感」。

蔡壁如強調，是的，不是只有護理師，在這波疫情之下，各行各行都很努力的活著，期盼著早日過上正常的生活。「而我，除了繼續做好立法委員、假日護理師的工作之外，更加期盼上位者、在位者，能夠苦民所苦，摒棄傲慢的治國心態，多到第一線走走、看看，才能真正了解民眾需要的是什麼。」

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