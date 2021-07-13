美術館採預約制！柯文哲建議百貨公司企業「自己想辦法每月做篩檢」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布，新增28例本土，其中以新北市15例最多，其次為台北市9例，另新增6例死亡。台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，公布關於微解封的細節，針對夜市、百貨公司等部分，台北市長柯文哲建議，一時沒辦法全打疫苗的情況下，企業自己要想辦法，也許是每個月做篩檢。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，預計對微解封細節、柯文哲12日稱「廣義家戶感染」包括同志團體引爭議、保安宮微解封疑似一度被市長室壓下來、唐鳳疫苗預約系統大當機等議題做回應。

關於微解封細節，柯文哲指出，文化場館、美術館可開放，但入內一定要戴口罩、量體溫和消毒、做實名制，他知道北美館展覽很熱門，但希望要透過預約做人流管制，並且保持單一出入口、維持社交距離，「若沒預約去的，可能會被擋在門口外。」

柯文哲說，夜市、美食街部分還是只能外帶、不能內用，至於百貨公司部分，「我的建議是，如果一時間還沒辦法全打疫苗，企業要自己想辦法，也許每個月做篩檢。」可以減少員工確診可能性，趁還沒打疫苗前，唯一辦法就是定期篩檢，「這是我目前可想到的方法。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）