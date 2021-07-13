電動車突然在密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷「8根手指關節脫落」

▲電動車突然爆炸，電梯內的5人無處可逃。（圖／翻攝自秒拍／看看新聞Knews）

記者李振慧／綜合報導

四川成都成華區一大樓今年5月發生電動車突然在電梯內爆炸的恐怖事件，導致電梯中的5人受傷，其中一名傷者為只有5個月大的女嬰，事故造成她燒傷面積達45%，當時抱著她的外婆全身燒傷面積為75%。

這起慘案5月10日晚間發生在成都市成華區叢樹家園社區，監視器畫面可看到，一名男子扶著電動車進入電梯，然而門剛關上不久，電動車就突然冒煙並且爆炸，受傷的女嬰與外婆由於全身嚴重傷燙傷，後來被送到重慶市陸軍軍醫大學西南醫院接受後續治療。

女嬰父親張先生近來接受訪問表示，女兒在加護病房接受20多天治療後總算脫離險境，期間一共接受3次手術，由於傷勢太嚴重，雙手除了大姆指外，其他8根手指的第一關節全都脫落，形成了永久性殘疾，且頭部的燒傷導致無法再長出頭髮，同行外婆最近也才剛接受過手術，目前仍在加護病房。

張男表示，2人的醫藥費目前已花費人民幣90多萬元（約台幣390萬元），後續治療還需要人民幣10萬元（約台幣43萬元），幸好有許多熱心民眾透過募款平台捐款，目前金額已累計至人民幣170萬元（約台幣734萬元），承諾這筆錢將會只用於2人的治療，若電動車車主願意賠償，也會將善款全數退還。

有關部門調查後發現，肇事的電動車為車主自行改裝的二手車，所以無法向生產商究責，而張男雖然試圖聯繫車主，車主只來探望過一次就再也沒音訊，目前社區管理公司已幫忙墊付人民幣20萬資金（約台幣86萬元），後續賠償事宜仍待處理中。