泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增15例確診個案，市長侯友宜下午於疫情記者會說明感染於分析，其中一個確診個案工作場合，因不配合全數篩檢，目前已被要求暫停兩天，15日營業後須持因證明才能入場。

新北市確診個案分別為，新莊、蘆洲4例，三重2例，板橋、中和、泰山、五股各1例。家戶感7例，職場感染6人，感染源不明待查1例，新莊、泰山、五股各有1例是居家隔離中PCR採檢確診。其中，跟北市有關的確診者5人，1人感染源不明。

侯友宜表示，板橋、新莊各1名確診個案都是順益汽車泰山營業所的員工，有司機來修車傳染給2名修車員工。經疫調匡列接觸者後，市府要求順益汽車行員工須進行全數篩檢，但業者有很多不配合的地方，因此要求廠區13日、14日暫停營業，之後營業需持陰性證明入場。

侯友宜說明，泰山、新莊、五股的確診者都是解格前篩出來，沒有傳播的狀況。與北市相關的5名確診者中，其中1位是北農眷屬居隔者；1位是公司員工在北農採買後確診，到中和感染給理髮店老闆；1位住在蘆洲的確診者是遭北車地下街員工傳染；新莊2個確診者跟北市朋友見面後發病。

汐止的確診者比較特殊，居格後因為還沒採PCR檢驗，這段時間在家居家辦公，解隔後CT值37傳染力很低；蘆洲4位確診者，媽媽是一名裝潢工，發病後傳給先生、孩子，還有傳染給三重的同事，相關足跡還在釐清中。

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增29例新冠肺炎確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市15例為最多，其次為台北市9例，桃園市2例，苗栗縣及台中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北疫情0713。（圖／翻攝侯友宜直播）

