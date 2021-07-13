疫苗捐贈記者會背板沒有郭台銘　李德維批蘇貞昌：政治收割機

▲BNT原廠疫苗捐贈專案說明記者會。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海、台積電12日宣布正式與上海復星製藥簽約，將引進1000萬劑BNT疫苗；行政院也召開記者會說明，對此，國民黨立委李德維13日表示，行政院記者會的背板，只有蘇貞昌卻沒有郭台銘，「急著搶功急到腦子燒壞了！」

李德維今在臉書發文表示，行政院用寫著蘇貞昌名字的背板開記者會，收割鴻海與台積電的成果，發言人羅秉成還說政府沒「卡」疫苗疫苗採購，「不過就在47天之前，羅秉成就坐在同一個位子上，誣指BNT疫苗是中國製造，所有要求採購的呼聲都被統戰。」

李德維指出，蔡英文的臉書發文，左一句「全力協助」，又一句「日以繼夜」，原本採購疫苗的大石頭，竟成了搶功邀功的收割機。「但是所謂原廠製造、原廠標籤、直送台灣三原則，卻又露了餡，還在操弄！」

李德維表示，連指揮中心都親口證實BNT就是德國產製，遑論原廠產製若真的如此重要，AZ又是韓國製，又是泰國製，又是日本製，「蔡總統與民進黨政府可曾多嘴一句？更別說原廠標籤，只要確認是真品正品，品質有保障，為何要對標籤大做文章？」

對於標籤問題，李德維指出，只有那些政治收割機在乎這些，因為他們念茲在茲的，終究是自己能不能攫取政治利益，也才會做出那樣的記者會背板，沒有捐贈者郭台銘姓名，卻出現了大反派蘇貞昌字號，「只能說是急著搶功，急到腦子都燒壞了，手法粗暴，吃相難看！」