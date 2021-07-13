登記意願「只有AZ與莫德納」　鄉民狂喊BNT：要給皇上難看嗎

▲疫苗平台一度大當機！（圖／ETtoday新聞雲攝）



網搜小組／劉維榛報導



今（13）日，18歲以上民眾已可預約新冠疫苗，目前已湧入200多萬人搶登記，造成網站一度大當機。由於鴻海與台積電已順利訂購1000萬劑的BNT（輝瑞），但意願登記平台上，依舊只有AZ與莫德納，因此讓一票鄉民納悶反問，「怎沒加入國產跟BNT？」

針對預約平台只有AZ與莫德納可選，讓一名網友在PTT直呼，既然是意願登記，「應該把國產跟BNT也納入啊，現在不再開放民間捐BNT理由，是因為怕疫苗太多打不完，所以更該加入意願調查啊！」

原PO進一步假設兩種情境，如果國產有500萬人想打，「莫得納、BNT 還是不夠啊，這次開放18歲以上登記不就因為打AZ的意願不高，多進一些莫德納、BNT、 AZ拿去送邦交國」；反之，原PO也質疑「（如果）國產沒有很多人想打，不是應該減少購買國產的量，購買更多莫德納或讓民間捐更多BNT，至於國產已簽約該怎辦？X，就不要給他EUA啊！」

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▲18歲以上民眾可預約疫苗了！（圖／記者李毓康攝）



▲網友議論！（圖／翻攝PTT）



文章貼出後，引發網友討論，「國產生不出來，BNT等包裝紙」、「意願登記跟有沒到貨無關，莫德納一般人也打不到，把他當公投要打哪家疫苗」、「因為要衝接種率啊，你是要給皇上難看嗎」、「反正先登記以後有排BNT，還是有諾瓦瓦克斯（Novavax）再改」、「只是統計的話，其實其他的疫苗應該要放進去，讓民意自己選擇打啥，不過估計DPP是不敢啦，怕被打臉國產沒人要，希望可以放進來看數據來打臉我」。

►COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp



▼ 鴻海與台積電購入的BNT疫苗，預計9月可到貨。（示意圖／CFP）

