民間買到BNT！她細數民進黨政府「5大錯誤」延宕疫苗：收割大隊來了

▲行政院昨（12日）召開BNT原廠疫苗捐贈專案說明記者會。（圖／行政院提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會三方昨（12日）證實，向上海復星洽購BNT疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。對此，資深媒體人黃光芹今（13日）在臉書細數民進黨政府在疫苗決策上的5大錯誤，並指出「疫苗不是從石頭縫裡繃出來的，如果說官民合作有成，那也是發生在6月12日蔡英文總統轉向，開了綠燈以後，在此之前，政府的表現實在不及格。」

「小心！收割大隊來了！」黃光芹今日在臉書發文指出，疫苗不是從石頭縫裡繃出來的，如果說官民合作有成，那也是發生在6月12日蔡英文總統轉向，開了綠燈以後。在此之前，政府的表現實在不及格。黃光芹也同時列出了中央5大錯誤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一錯，錯失東洋去年10月採購3000萬劑先機

第二錯，政府對BNT德國原廠採購破局後，跳不出框架，不信任全然的商業模式。

第三錯，5月民間進場協力，政府缺乏政策導引

第四錯，府院不同調，蔡總統開綠燈，指揮中心屢閃黃燈，慈濟差一點被丢包

第五錯，政策轉向後，官方才終於進場，成為牽成民間採購的關鍵力量，但時機已受延宕。

▲郭台銘、劉德音與蔡英文6月18日商討BNT疫苗進口。（圖／總統府提供）

她說，6月1日痛斥張小燕的駐德代表謝志偉，昨天發文感謝疾管署公職人員、感謝「德台協會」，全文標舉官方有功，完全不提民間力量。

黃光芹指出，民進黨立院黨團開記者會，虛擬的「將」有4457萬劑疫苗到位，殊不知就在這個月底，700多萬劑現有疫苗有可能打完，民間採購的1500萬劑，才完成簽約，最快也要9月底到貨，從蘇貞昌院長不斷開出3000萬劑的空頭支票，到如今民進黨立院黨團掠美，將疫苗數量加碼到4457萬劑，「如果政府真要打假，不如先從自家人下手。」

黃光芹認為，微解封變「危」、「偽」解封的背後，隱藏疫苗荒早成為台灣防疫的最大天敵，尤其多少家長現在渴望BNT疫苗可以在開學以前送達，好打在青少年學子身上，政府如果當不成「Mr.想辦法」，至少不要往臉上貼金。死抱著基本盤，或在同温層取暖，不過愚民罷了。

▼總統蔡英文感謝台積電、鴻海合買1000萬劑BNT，另政府也追加購買3000萬劑次世代莫德納。