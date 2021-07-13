他揭若沒被政治干擾7月可取得500萬BNT　開學前學生可接種完

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台積電、鴻海永齡基金會在跟蔡政府形成公私協力模式下，成功採購1000萬劑BNT疫苗。事實上，如果1月份時，沒有受到政治干擾，台灣能在3月開始取得BNT疫苗，並在7月取得500萬劑，在暑假結束前，讓學生完成接種。

駐德代表謝志偉13日透過臉書揭露，他在去年11月中旬至今年1月上旬，三個月裡與BNT密切電子郵件往來，從書面討論、視訊會議、預擬議題、逐步達成共識，數量，價錢，交貨期程、細部琢磨合約的具體文字、簽完約發布的新聞稿等。

謝志偉透露，在1月6日的信件中，對方具體提到「共五百萬劑疫苗。三月供應60萬劑，四月一百萬劑，五月一百萬劑，六月一百萬劑，最後，七月一百四十萬劑。」

但是，在1月8日，謝志偉發現，對方突然換了一個人回信件，且以「簡體字」要求把「我國」的字樣改為「台灣」。

謝志偉表示，這當然就是「政治干擾」，整個幕後協調、談判的過程裡，不僅我，國會議員及德官員都強烈感受到BNT的高層自始自終對供應台灣疫苗的高度意願及熱誠。

對此，決策高層表示，依照謝志偉還原的交涉過程，蔡政府疫苗施打的規劃，如果一月份沒有遭到政治干擾，台灣可以在3月份取得第一批BNT疫苗，並且在7月份可以拿到500萬劑BNT，那麼學生就可以在暑假結束，學校開學之前完成施打疫苗。